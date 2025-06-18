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"Потеряла все": Звезда "МастерШеф" рассказал о состоянии коллеги, которая пострадала из-за атаки

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Автор: Иванна Пашкевич

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МастерШефобстріл КиєваВолодимир ЯрославськийВойна в Украине