ua en ru
Пн, 16 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Если я внезапно умру": Наталка Денисенко поразила откровенным признанием

Понедельник 16 июня 2025 23:04
UA EN RU
"Если я внезапно умру": Наталка Денисенко поразила откровенным признанием Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Наталка Денисенко высказалась о том, как изменились ее мысли о так называемой "правильной" жизни. Из-за гибели актера Юрия Фелипенко она решила поделиться откровенным признанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Денисенко в Instagram.

Что написала актриса

"Если я внезапно умру, это фото можете использовать для ваших печальных репостов - эти слова сегодня может сказать каждый украинец. Это читать больно, но важно. Если брать общую смертность от внезапных причин, то в Украине она на 300-900% выше, чем в странах без войны. Это чисто цифры", - написала Наталка под серией новых фотографий.

"Если мужчина идет на войну, то вероятность, что он погибнет или вернется раненым, составляет 20-60%!!! Это тоже цифры, но и реальность... Невозможно оправиться от гибели Юрия Фелипенко. Вечная, светлая память", - добавила она.

По словам Денисенко, сейчас мы живем во времена, когда никто не знает, что будет завтра. И это время, добавила актриса, когда "правильно" стало относительным.

"И сейчас главное, по моему мнению, не потерять не тело, а душу! Не потерять себя!" Большинство людей умирает еще ДО смерти". Я не хочу больше тратить время на: осуждение, сплетни, токсичные советы, грязные языки журналистов, недостойное отношение, на гнилую энергию и пустых людей!" - призналась звезда.

Наталка также написала, что всегда найдется кто-то, "кого раздражает твоя свобода, твоя живость, твоя честность перед собой". Но это, подчеркнула актриса, не ее бремя.

"Каждый сегодня проходит свою войну (видимую или невидимую), и у каждой души свои шаги и задачи. Но когда в какой-то обычный день, просто перестанет биться сердце, сможете ли вы сказать: моя душа жила на полную? Уже пора проснуться, потому что обстоятельства, которые мешают, могут не закончиться никогда!" - резюмировала она.

Что известно о гибели Юрия Фелипенко

15 июня ведущая "Ебаут" Екатерина Мотрич сообщила, что ее любимый-актер, который защищал Украину на фронте, погиб. Юрию было 32 года.

Украинские звезды с болью отреагировали на смерть актера. В частности, своими соболезнованием и искренними словами поделились Тарас Цымбалюк, Надя Дорофеева, Екатерина Кузнецова и другие.

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса Наталка Денисенко Звезды шоу-бизнеса
Жизнь
Нет билетов на поезд? УЗ купит их за вас - как включить функцию в приложении
Нет билетов на поезд? УЗ купит их за вас - как включить функцию в приложении