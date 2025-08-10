Ему точно 53? Как изменился Карлос Солис из "Отчаянных домохозяек" (фото)

Культовый сериал "Отчаянные домохозяйки" закончился еще в 2012 году, за это время фаны точно соскучились по главным героям. И многим будет интересно узнать, как сейчас выглядит актер, который играл Карлоса Солиса - мужа Габи.

Как актер попал в сериал

Рикардо Антонио Чавира родился 1 сентября 1971 года в Сан-Антонио, штат Техас. Его отец - судья округа Бехар, а мать была медиком. Актер окончил Университет Воплощенного слова, после чего перешел на аспирантуру в Университете Калифорнии в Сан-Диего, где получил степень магистра изобразительных искусств.

Рикардо Чавира с отцом на архивном кадре (фото: instagram.com/ricardoachavira)

Чавира начал свою карьеру сразу после выпуска. Но его первые попытки появиться в кино не были очень удачными. А в 2004 году Рикардо получил свой билет к успеху - его утвердили на роль Карлоса.

В сериале он играл бизнесмена, который был мужем Габриэль Солис. Этот герой запомнился зрителям как эмоциональный, импульсивный, но преданный.

Роль принесла Чавире признание: журнал People в Испании назвал его "одним из 50 самых красивых" в 2005 году, а TV Guide - "одним из самых сексуальных" среди телезвезд в 2006-м.

Персонаж Рикардо был во всех сезонах "Отчаянных домохозяек". За это время актер стал невероятно популярным, а его игра в тандеме с Евой Лонгорией получила немало положительных отзывов.

Чавира в сериале "Отчаянные домохозяйки" (скриншоты)

Как сейчас выглядит актер, который играл Карлоса

После завершения сериала Рикардо активно снимался. Он играл в сериалах, таких как "Касл" и "Диета из Санта-Клариты". А еще актер активно выступал в театре, озвучивал персонажей и даже читал сказки.

Чавира живет в браке. В 2007 году он женился на Марсии Дитцель. Его возлюбленная не любит публичность, а потому они мало говорят об отношениях. От него женщина родила двоих детей - сына Томаса Антонио и дочь Белен Элизабет. Мама актера умерла от онкологии, поэтому он активно поддерживает борьбу с раком молочной железы и является почетным послом фонда Susan G. Komen for the Cure.

Сейчас актеру 53 года и в это трудно поверить. На фото, которыми Рикардо делится в соцсетях, можно заметить, что он не сильно изменился. И даже если бы сейчас он вернулся к съемкам в образе Карлоса, то фаны никогда не угадали бы, сколько ему лет.

Рикардо Чавира сейчас (фото: instagram.com/ricardoachavira)