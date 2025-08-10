ua en ru
Йому точно 53? Як змінився Карлос Соліс з "Відчайдушних домогосподарок" (фото)

Неділя 10 серпня 2025 08:13
Йому точно 53? Як змінився Карлос Соліс з "Відчайдушних домогосподарок" (фото) Рікардо Чавіра в серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Культовий серіал "Відчайдушні домогосподарки" закінчився ще у 2012 році, за цей час фани точно засумували за головними героями. І багатьом буде цікаво дізнатися, як зараз виглядає актор, який грав Карлоса Соліса - чоловіка Габі.

Де зараз Рікардо Чавіра, який підкорив серця глядачок серіалу, розповідає РБК-Україна.

Як актор потрапив в серіал

Рікардо Антоніо Чавіра народився 1 вересня 1971 року в Сан‑Антоніо, штаті Техас. Його батько - суддя округу Бехар, а мати була медиком. Актор закінчив Університет Втіленого слова, після чого перейшов на аспірантуру в Університеті Каліфорнії в Сан-Дієго, де здобув ступінь магістра образотворчих мистецтв.

Йому точно 53? Як змінився Карлос Соліс з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot; (фото)Рікардо Чавіра з батьком на архівному кадрі (фото: instagram.com/ricardoachavira)

Чавіра почав свою кар'єру одразу після випуску. Але його перші спроби з'явитися в кіно не були дуже вдалими. А у 2004 році Рікардо отримав свій квиток до успіху - його затвердили на роль Карлоса.

У серіалі він грав бізнесмена, який був чоловіком Габріель Соліс. Цей герой запам'ятався глядачам як емоційний, імпульсивний, але відданий.

Роль принесла Чавірі визнання: журнал People в Іспанії назвав його "одним з 50 найкрасивіших" у 2005 році, а TV Guide - "одним з найсексуальніших" серед телезірок у 2006‑му.

Персонаж Рікардо був в усіх сезонах "Відчайдушних домогосподарок". За цей час актор став неймовірно популярним, а його гра в тандемі з Євою Лонгорією отримала чимало схвальних відгуків.

Чавіра в серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (скріншоти)

Як зараз виглядає актор, який грав Карлоса

Після завершення серіалу Рікардо активно знімався. Він грав у серіалах, таких як "Касл" та "Дієта з Санта-Кларити". А ще актор активно виступав у театрі, озвучував персонажів та навіть читав казки.

Чавіра живе у шлюбі. У 2007 році він одружився з Марсією Дітцель. Його кохана не любить публічність, а тому вони мало говорять про стосунки. Від нього жінка народила двох дітей - сина Томаса Антоніо та доньку Белен Елізабет. Мама актора померла від онкології, тому він активно підтримує боротьбу з раком молочної залози і є почесним послом фонду Susan G. Komen for the Cure.

Зараз актору 53 роки і в це важко повірити. На фото, якими Рікардо ділиться в соцмережах, можна помітити, що він не сильно змінився. І навіть якби зараз він повернувся до зйомок в образі Карлоса, то фани ніколи не вгадали б, скільки йому років.

Рікардо Чавіра зараз (фото: instagram.com/ricardoachavira)

Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram Чавіри, Вікіпедія.

