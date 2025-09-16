ua en ru
"С неба не падают". Елена Тополя раскрыла, дает ли детям карманные деньги

Вторник 16 сентября 2025 17:34
"С неба не падают". Елена Тополя раскрыла, дает ли детям карманные деньги В семье Тополи есть собственные финансовые правила (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская певица и жена фронтмена группы "Антитіла" Елена Тополя поделилась правилами финансового воспитания детей и призналась, стоит ли давать им карманные деньги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды "Люкс ФМ".

Елена Тополя о финансовых правилах семьи

Артистка призналась, что прививает детям осознанное отношение к деньгам.

Ее сыновья - 9-летний Марк и 12-летний Роман - понимают, что любые материальные вещи приобретаются трудом.

Уже сейчас они могут самостоятельно зарабатывать собственные средства, выполняя определенные задачи.

"Это может касаться обучения, уборки дома. Дети должны понимать, что деньги с неба не падают, их надо заработать", - отметила она.

Она добавила, что они с Тарасом имеют важное правило для детей. Если они хотят приобрести что-то новое, то должны заработать половину стоимости.

"Мы можем приложить свои средства, чтобы приобрести, например, велосипед или новый телефон. Но не всю сумму. У детей должна быть минимум половина суммы", - подчеркнула она.

&quot;С неба не падают&quot;. Елена Тополя раскрыла, дает ли детям карманные деньгиЕлена и Тарас Тополя с сыновьями (фото: instagram.com/alyoshasinger)

О карманных деньгах для детей

Певица считает, что младшим детям давать карманные деньги не стоит.

"Младшим детям я бы не давала никаких карманных денег. Чтобы у них что-то появилось новенькое, о чем они просят, тоже должны приложить усилия", - добавила она.

Вместе с тем Тополя отмечает, что всегда делает подарки детям, особенно когда бывает в отъездах.

"Обязательно привожу с собой какие-то подарки, хотя бы что-то минимальное каждому из них. Мне от этого радость, ну и им", - поделилась она.

&quot;С неба не падают&quot;. Елена Тополя раскрыла, дает ли детям карманные деньгиСемья Елены Тополи (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Что известно об отношениях Елены и Тараса Тополи

История любви артистов началась еще в 2012 году, а через год они поженились. У супругов трое детей - сыновья Роман, Марк и 5-летняя дочь Мария.

В начале российского вторжения Елена вместе с детьми уехала в США, однако уже в сентябре 2023-го вернулась.

Она тяжело переживала разлуку с мужем и честно признавалась, что строить отношения на расстоянии было непросто.

Несмотря на опасность, семья воссоединилась и чувствует себя счастливой. В то же время им приходится заниматься восстановлением квартиры, пострадавшей в результате российской атаки.

