"Как они убирают у себя в сарае": Тринчер оконфузилась заявлениями о бедных людях

Вторник 16 сентября 2025 10:19
"Как они убирают у себя в сарае": Тринчер оконфузилась заявлениями о бедных людях Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Анна Тринчер оказалась в центре скандала. Поводом стали ее высказывания о бедных людях, которые она озвучила во время разговора с подругами, и которые сопровождала смехом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственное шоу артистки на YouTube под названием "Перепрошую".

Что сказала Тринчер

В новом выпуске программы вместе с Тринчер темы влияния соцсетей на концентрацию и память обсуждали Анита Соловей, Диана Глостер и Валерия Андреевна.

Во время диалога Анна неожиданно поделилась, что раньше активно следила за видео, где изображалась жизнь людей в трудных условиях.

Более того, она призналась, что имела несколько любимых каналов такого типа и смотрела их регулярно.

"Я хочу вам признаться. Такая категория контента... люди, которые очень плохо живут, в очень плохих условиях. И они снимают тиктоки, как они каждый день идут в какое-то место, забирают там остатки еды, из них готовят кушать. Как они там убирают у себя в сарае. Их типичный стайл, они снимают все от первого лица, что типа ты как будто проживаешь его жизнь, его глазами смотря эти видео", - рассказала Тринчер.

@15yevhen #новости #спичка #тсн #думка оригинальный звук - Yevhen

Что пишут юзеры

Именно этот рассказ и манера исполнительницы вызвали шквал критики. В соцсетях пользователи массово обсуждают высказывания артистки, обвиняя ее в пренебрежении и насмешках.

Видео быстро стало вирусным и сейчас находится среди самых горячих тем в сети.

  • Дівчата ще не відчували життя. Мабуть, скоро відчують
  • Та нічого не вічно,і молодість теж, в молодості є гроші, не буде затребувана і грошей не буде, і Трінчер забудуть
  • Бо зажралися
  • Чому мені соромно за Аню??! Бідність - це не смішно!!! І годувати тварин, коли сам не маєш чого їсти, це так круто. В таку мить розумієш, що ЛЮДИ - вони існують
  • Я памʼятаю її ще як вона була такою ж самою

Пока что Анна Тринчер воздерживается от публичных объяснений своих слов.

