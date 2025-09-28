"Сбылась мечта": блогерше Манекен удалили импланты, один из которых - разорвался

Что произошло во время операции

"Мои принципы и активность позволяют мне не делать интриг и инфоповодов. Вчера осуществилась небольшая мечта. Я снова свободна", - написала Ксюша.

Во время операции врачи выяснили, что один из имплантов разорвался. И поэтому Манекен рада, что об этом стало известно именно так, без осложнений.

"К сожалению, второй имплант не сохраню на память, потому что, как показало УЗИ и подтвердилось на операции - он разорвался. Операцию я делала не из-за этого, но рада, что совпало и с этим", - отметила блогерша.

Манекен удалила импланты (скриншот)

"Разрыв импланта никак не ощущается. Когда это произошло и как - я не знаю. Узнать об этом можно только на УЗИ, и убедиться на хирургическом столе. У меня была подтяжка и удаление импланта", - также пояснила она.

По словам Ксении, она не планирует еще раз увеличивать формы. А еще она рассказала о "медийных" хирургах, к которым не советует обращаться.

По ее словам, за год она посетила многих "топовых инста-врачей" и услышала множество предложений, которые ее поразили. Некоторые хирурги убеждали, что операция займет полтора часа, другие делали некорректные комментарии относительно размера груди или предлагали опасные процедуры.

Ксюша Манекен разнесла известных хирургов (скриншот)

"Я не хочу обижать или называть имена. Но свой вывод сделала - к "раскрученным" в Инстаграм хирургам я бы не советовала идти. Возможно, есть исключения. Но я искренне верю - хорошему хирургу реклама не нужна. У него просто нет на это времени, потому что к нему идут "по сарафану", - отметила Ксюша.