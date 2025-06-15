"Ужас и боль": звезды не сдержали эмоций из-за гибели актера Фелипенко

Информация о гибели Юрия Фелипенко всколыхнула украинцев. Актер, который стал военным, был любимцем зрителей, его смерть стала для фанов и коллег большим шоком.

РБК-Украина собрало реакцию звезд и рассказывает, что они пишут о гибели Фелипенко в Instagram.

Цымбалюк, Ефросинина и другие не сдерживают эмоций

"Боже, какой ужас", - написал актер Тарас Цымбалюк.

Stories Цымбалюка (скриншот)

Маша Ефросинина написала, что "все это ужасно несправедливо". Она сочувствует жене актера Екатерине Мотрич, которая и сообщила о его гибели.

"Это ужас и боль... Именно с Юрия Фелипенко и его ролей в свое время у меня возникло ощущение зарождения новой эры современных молодых украинских актеров. Кроме несомненного таланта он оказался еще и героем, защитником нашей страны", - отметила звезда.

Stories Ефросининой (скриншот)

Не сдержала эмоций и актриса Тоня Хижняк.

"Боже, Юра... Как же так... Гибнут лучшие", - написала она.

Stories Хижняк (скриншот)

Певица Надя Дорофеева тоже "репостнула" пост жены Фелипенко.

"Господи, какой кошмар. Мои соболезнования", - написала артистка.

Stories Дорофеевой (скриншот)

Также о гибели актера-военного высказался продюсер Евгений Литвиненко. Он сообщил, где будет прощание с Фелипенко.

"Невероятная потеря. Погиб на передовой Юрий Фелипенко, актер театра и кино. Светлый, отзывчивый, талантливый, доброволец, защитник. Актер нашего фильма "Добре, що мама не знає" и "Таємна служба UA". Прощание состоится в Театре на Подоле. Не знаю как остановить слезы... Юрчик, мы же должны были кино вместе снимать в этом году", - написал он.

Пост Литвиненко (скриншот)

В комментариях под постом Мотрич можно увидеть немало известных персон, которые сочувствуют ведущей и не скрывают свое отчаяние.

В частности, информацию о гибели актера прокомментировали журналистка Рамина, ведущая Маричка Падалко, повар Евгений Клопотенко, журналистка Алина Доротюк, певица Мария Тучка, блогеры Елена Мандзюк и Сабина Мусина, фотографы Либеровы, актриса Екатерина Кузнецова.

Реакция звезд на смерть актера (скриншоты)

Что известно о Юрии Фелипенко

Актер родился 8 мая 1993 года в Запорожье. Он получил образование в КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого. После этого Юрий играл на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле, а еще снимался в сериалах.

В 2023 году Фелипенко решил защищать Украину на фронте. Актер воевал в составе батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.