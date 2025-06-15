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"Жах і біль": зірки не стримали емоцій через загибель актора Феліпенка

Неділя 15 червня 2025 18:12
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"Жах і біль": зірки не стримали емоцій через загибель актора Феліпенка Юрій Феліпенко загинув (фото: instagram.com/y.felipenko)
Автор: Поліна Іваненко

Інформація про загибель Юрія Феліпенка сколихнула українців. Актор, який став військовим, був улюбленцем глядачів, його смерть стала для фанів та колег великим шоком.

РБК-Україна зібрало реакцію зірок і розповідає, що вони пишуть про загибель Феліпенка в Instagram.

Цимбалюк, Єфросиніна та інші не стримують емоцій

"Боже, який жах", - написав актор Тарас Цимбалюк.

&quot;Жах і біль&quot;: зірки не стримали емоцій через загибель актора ФеліпенкаStories Цимбалюка (скріншот)

Маша Єфросиніна написала, що "все це страшенно несправедливо". Вона співчуває дружині актора Катерині Мотрич, яка й повідомила про його загибель.

"Це жах і біль... Саме з Юрія Феліпенка та його ролей свого часу в мене виникло відчуття зародження нової ери сучасних молодих українських акторів. Окрім безсумнівного таланту він виявився ще й героєм, захисником нашої країни", - зазначила зірка.

&quot;Жах і біль&quot;: зірки не стримали емоцій через загибель актора ФеліпенкаStories Єфросиніної (скріншот)

Не стримала емоцій й акторка Тоня Хижняк.

"Боже, Юра... Як же так... Гинуть найкращі", - написала вона.

&quot;Жах і біль&quot;: зірки не стримали емоцій через загибель актора ФеліпенкаStories Хижняк (скріншот)

Співачка Надя Дорофєєва також "репостнула" допис дружини Феліпенка.

"Господи, який кошмар. Мої співчуття", - написала артистка.

&quot;Жах і біль&quot;: зірки не стримали емоцій через загибель актора ФеліпенкаStories Дорофєєвої (скріншот)

Також про загибель актора-військового висловився продюсер Євген Литвиненко. Він повідомив, де буде прощання з Феліпенком.

"Неймовірна втрата. Загинув на передовій Юрій Феліпенко, актор театру та кіно. Світлий, чуйний, талановитий, доброволець, захисник. Актор нашого фільму "Добре, що мама не знає" та "Таємна служба UA". Прощання відбудеться в Театрі на Подолі. Не знаю як зупинити сльози… Юрчику, ми ж мали кіно разом знімати в цьому році", - написав він.

&quot;Жах і біль&quot;: зірки не стримали емоцій через загибель актора ФеліпенкаДопис Литвиненка (скріншот)

В коментарях під дописом Мотрич можна побачити чимало відомих персон, які співчувають ведучій та не приховують свій розпач.

Зокрема, інформацію про загибель актора прокоментували журналістка Раміна, ведуча Марічка Падалко, кухар Євген Клопотенко, журналістка Аліна Доротюк, співачка Марія Тучка, блогерки Олена Мандзюк та Сабіна Мусіна, фотографи Ліберови, акторка Катерина Кузнецова.

Реакція зірок на смерть актора (скріншоти)

Що відомо про Юрія Феліпенка

Актор народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі. Він здобув освіту в КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. Після цього Юрій грав на сцені Київського академічного драматичного театру на Подолі, а ще знімався в серіалах.

У 2024 році Феліпенко вирішив захищати Україну на фронті. Актор воював у складі батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону.

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