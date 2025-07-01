Звезда "Коли ми вдома" борется за жизнь: что известно о ее состоянии

"Мама, Татьяна Шелига, в очень тяжелом состоянии. Телефоном почти не пользуется. Я ни у кого ничего не прошу...", - написала она.

Анастасия не уточнила деталей, однако отметила, что ее мама почти не выходит на связь и не пользуется телефоном.

Что именно стало причиной ухудшения состояния - пока неизвестно.

Татьяна Шелига (фото: facebook.com/sheligatatyana)

Ранее, в начале 2022 года, сама актриса рассказывала, что пережила серьезную операцию на сердце.

Тогда ее госпитализировали с диагнозом - почти полное закрытие аорты (99%), после чего в Институте сердца ей срочно установили стент.

Краткая биография Татьяны Шелиги

Татьяна Шелига - украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины. Она родилась в 1948 году в Киеве, однако путь на сцену для нее был совсем не простым.

С первой попытки поступить в театральный вуз ей не удалось, поэтому год проработала помощницей режиссера в детской редакции украинского телевидения.

Но мечты не оставила - и со второй попытки поступила в престижную школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ в Москве, которую закончила в 1972 году.

Татьяна Шелига (фото: facebook.com/sheligatatyana)

После этого актриса уехала в Севастополь, где 24 года проработала в местном театре русской драмы.

Именно там, по ее словам, она получила роли, о которых могла только мечтать.

В 1995 году Шелига переехала в Киев и присоединилась к труппе Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, где работала до 2010-го.

За вклад в развитие театрального искусства в 1996 году ей было присвоено звание "Заслуженный артист Украины".

А в 1997 году Татьяну Шелигу номинировали на престижную театральную премию "Киевская пектораль" за роль Клотильды в спектакле "Фердинандо".