"Нашли хорошую клинику". Тополя собрал 500 тысяч гривен на "помощь Безуглой": куда пойдут деньги

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя отчитался по сбору на "психиатра" депутату Марьяне Безуглой, которая смеялась над разрушением его квартиры в результате российского удара.

Сейчас музыканту удалось собрать более 500 тысяч грн. РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тополи в Instagram рассказывает, куда пойдут средства.

"Мы тщательно проанализировали все варианты и нашли хорошую клинику и специалистов, которые готовы помочь. Для старта лечения остался один важный шаг - добровольное согласие (заявление) пациентки", - пошутил артист.

Он опубликовал образец заявления, которое Безуглой нужно подписать добровольно для начала лечения.

"Марьяна, подпиши! Мы рядом, чтобы поддержать. Собранные средства будут переведены прозрачно, напрямую на счет медицинского учреждения. Ни одной копейки пациенту на руки", - добавил он.

Тополя также отметил, что в случае отказа Марьяны от лечения, то есть подписания заявления, все средства будут переведены на нужды детей погибших побратимов 130 Батальона ТРО, в котором он служил.

Как отреагировали в сети

В комментариях одни пользователи выразили поддержку, назвав идею сбора "гениальной" и оценив шутку.

Некоторые считают такую манеру коммуникации абсурдной и призывают сразу отправить деньги на нужды детей погибших.

"Мне на нее реально жалко денег".

"Тарас, вы обязательно отчитайтесь о другом - о помощи детям, как вы написали "до копейки" Вот этого очень ждем! Чтобы не фотоотчетами едиными".

"На самом деле это глупый сбор, разве потом эти деньги пойдут на помощь ребятам. Ведь вы принудительно не госпитализируете, и это все бред вот этот сбор на психиатра".

"Тарас, вы молодец".

"А чего это такое ей "дорогое" лечение, на рашку ее отправить, там и психиатр не понадобится, там все свои".

"Не надо тратить деньги на неизлечимо психически больных. Все равно не поможет. Лучше уж на нужды".

"Гениально".

Что известно о скандале с Безуглой и Тополей

В своей заметке на Facebook народный депутат посмеялась над трагедией артиста и обвинила его в "симуляции службы". Она заявила, что российский удар 23 июня по его квартире - это "карма".

Это заявление спровоцировало волну возмущения среди украинцев. В ответ Тополя объявил "сбор средств на психиатра" Безуглий. Сама же политик заявила, что отдаст собранные деньги на дроны-перехватчики.

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Напомним, во время массированного ракетно-дронового удара по Киеву пострадала квартира Тополи. Взрывной волной разбило окна, вырвало двери. В квартире царил беспорядок.

В эксклюзивном комментарии РБК-Украина жена фронтмена "Антител", Елена Тополя, рассказала, как они оправляются после обстрела и в каких условиях живут.