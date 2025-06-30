"Это сложно". Потап рассказал, как сбегал из Украины во время войны
Рэпер и продюсер Потап поделился, как ему удается пересекать границу Украины во время военного положения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды молдавскому журналисту и блогеру DORIN GALBEN.
Как Потап выезжает из Украины
Как утверждает сам исполнитель, все происходит вполне в рамках закона - только по официальным разрешениям и с обязательным возвращением в указанные сроки.
"У нас есть "Дія" и "Резерв+", где всегда можно обновить свои данные. Мы все стоим на воинском учете, но у каждого своя ситуация. У меня - абсолютно легальные способы въезда и выезда через соответствующие инстанции. Однако это сложно, потому что каждый раз нужно получать разрешения и возвращаться в четко определенные даты", - пояснил артист.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Потап уже не впервые вынужден комментировать свои зарубежные поездки - вокруг этого не раз шли споры в соцсетях.
Сам он не скрывает: большинство его творческих проектов сейчас реализуются за пределами Украины, поэтому и находится там дольше.
Но при этом подчеркивает, что не считает себя эмигрантом.
"Я внутри не покинул Украину. Я не чувствую, что эмигрировал", - говорил он ранее в одном из интервью.
Впрочем, несмотря на то, что артист постоянно вспоминает о своей принадлежности к Украине, ряд его действий продолжает вызывать неоднозначную реакцию.
Потап (скриншот)
В частности, он во время выступлений за рубежом часто исполняет русскоязычные песни. К тому же в некоторых интервью - например, в разговоре с журналистом Дорином Галбеном - продолжает общаться на русском.
Еще одной причиной для критики стало его интервью российскому блогеру Юрию Дудю, которое многие украинцы восприняли как неприемлемое в условиях войны.
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