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"Это сложно". Потап рассказал, как сбегал из Украины во время войны

Понедельник 30 июня 2025 19:06
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"Это сложно". Потап рассказал, как сбегал из Украины во время войны Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Иванна Пашкевич

Рэпер и продюсер Потап поделился, как ему удается пересекать границу Украины во время военного положения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды молдавскому журналисту и блогеру DORIN GALBEN.

Как Потап выезжает из Украины

Как утверждает сам исполнитель, все происходит вполне в рамках закона - только по официальным разрешениям и с обязательным возвращением в указанные сроки.

"У нас есть "Дія" и "Резерв+", где всегда можно обновить свои данные. Мы все стоим на воинском учете, но у каждого своя ситуация. У меня - абсолютно легальные способы въезда и выезда через соответствующие инстанции. Однако это сложно, потому что каждый раз нужно получать разрешения и возвращаться в четко определенные даты", - пояснил артист.

&quot;Это сложно&quot;. Потап рассказал, как сбегал из Украины во время войныПотап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап уже не впервые вынужден комментировать свои зарубежные поездки - вокруг этого не раз шли споры в соцсетях.

Сам он не скрывает: большинство его творческих проектов сейчас реализуются за пределами Украины, поэтому и находится там дольше.

Но при этом подчеркивает, что не считает себя эмигрантом.

"Я внутри не покинул Украину. Я не чувствую, что эмигрировал", - говорил он ранее в одном из интервью.

Впрочем, несмотря на то, что артист постоянно вспоминает о своей принадлежности к Украине, ряд его действий продолжает вызывать неоднозначную реакцию.

&quot;Это сложно&quot;. Потап рассказал, как сбегал из Украины во время войныПотап (скриншот)

В частности, он во время выступлений за рубежом часто исполняет русскоязычные песни. К тому же в некоторых интервью - например, в разговоре с журналистом Дорином Галбеном - продолжает общаться на русском.

Еще одной причиной для критики стало его интервью российскому блогеру Юрию Дудю, которое многие украинцы восприняли как неприемлемое в условиях войны.

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