"Россия уничтожала - пропагандистский штамп". Комик Редька рассердил сеть заявлением о языке
Комик Феликс Редька заявил, что уничтожение украинского языка Россией - это "пропагандистский штамп".
Это высказывание спровоцировало бурную реакцию в сети - больше читайте в материале РБК-Украина.
"Россия уничтожала укрмову" - пропагандистский штамп! Так делали почти все государства в XIX-XX вв. Даже в Бразилии закрывали украинские школы. Украина тоже присоединилась бы к тренду, но... мы не имели собственного государства", - заявил комик.
Причиной он назвал постоянные ссоры и неспособность договориться между собой. Мол, если и дальше так будет продолжаться, то мы можем потерять государство и сегодня.
"Москвороты" - ваши ситуативные союзники, уважаемые "мовнюки". Сначала - государство, потом - все остальное. Цена срачей - потеря государства. А цена потери государства - реки крови. Не стравливайте граждан между собой", - добавил он и тем самым спровоцировал шквал критики.
Сообщение Феликса Редьки (скриншот)
Впоследствии он объяснил, что считает именно раздор в обществе причиной бед в Украине. Именно из-за неспособности объединиться в прошлом не было украинского государства. И именно из-за этого отсутствия государства россиянам удавалось уничтожать культуру.
"Сегодня русскоязычные украинцы - это реальность, их много, и они не исчезнут так быстро, как кому-то хочется. Давление и разжигание языковых споров ведет лишь к разъединению и потере суверенитета. Потеряем суверенитет - потеряем украинскую культуру", - отметил он.
Юморист также опубликовав сообщение, что "быть малоросом не стыдно". По его словам, он сделал гораздо больше "языковых инспекторов", ведь ведет подкаст об истории.
"Я - индикатор настоящей любви к Украине. Если вы оскорбляете меня, обесцениваете сделанное мной - вы вредны для государства... Я - это лучшее из всего того, что вы называете "русифицированными украинцами", - написал он в сети X.
"Если уж я не такой - то как же вы о**ите, когда вылезете из своих пузырей и осознаете, что из себя представляет ваш среднестатистический согражданин. Тогда и вернетесь просить прощения. Но будет поздно. Уже не захочу с вами дружить", - добавил он.
Как отреагировали в сети
Посты Редьки спровоцировали бурную реакцию в соцсетях. Пользователи обвинили его в упрощении истории и поддержке российской пропаганды.
- "Мы не имели собственного государства, потому что вечно с*лись". Это упрощение сложной истории и частично перекладывание вины за колониализм на саму жертву. Это риторика в духе "вы сами виноваты, что вас завоевали", которая является токсичной и неприемлемой с исторической и моральной точки зрения".
- "Это сообщение: содержит исторические искажения, обесценивает борьбу за язык, использует пренебрежительную лексику, имеет антиукраинский подтекст, замаскированный под "миротворчество". Но да, господин Редька, это же мы здесь в истории не разбираемся, а вы вон какой подкаст исторический замутили".
- "Феликс, да мы уже все поняли, что ты малоросс. Не надо это доказывать снова и снова".
- "Языковые с*ачи поднимаются потому, что есть "децики" типа тебя, Алхим и т.п., которые начинают качать права говорить "на языке России", а потом удивляются, почему их хейтят. Потому что когда ты делаешь это в публичном пространстве - ты, как минимум, полезный идиот".
- "Вы медленно катитесь к амплуа Арестовича и ему подобных. Подозреваю, что сознательно. Сначала такие персонажи несколько даже комичны, потом их жалко, дальше они просто вызывают отвращение".
- "А почему бы просто носителям русского не принять факт, что язык государственный один, в публичном - украинский и в*ться от нас".
Нашлись и те, кто поддержал мнения комика. Они считают, что языковые споры углубляют раскол в обществе.
- "Да они уже стравились. Скоро дойдет до того, что у тебя может быть флаг Франции на футболке, а кретины будут кричать: "Это российский"...
- "Они не понимают, что тем самым играют на стороне врага. Ну или понимают и делают это намеренно. Это все вообще недопустимо во время войны. Страна и граждане должны быть объединенными".
- "У них на это: "нас разделяет не украинская, а русская", и хоть об стену горох".
- "Как уже устал от этих языкозависимых людей. Знаю таких лично и шокирован этим радикализмом. Это явно раскалывает общество, потому что многих уже достали эти языко*обы".
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При написании материала были использованы следующие источники: аккаунты Феликса Редьки в Threads и X, комментарии под его сообщениями.