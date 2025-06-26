"Россия уничтожала - пропагандистский штамп". Комик Редька рассердил сеть заявлением о языке

Это высказывание спровоцировало бурную реакцию в сети - больше читайте в материале РБК-Украина.

"Россия уничтожала укрмову" - пропагандистский штамп! Так делали почти все государства в XIX-XX вв. Даже в Бразилии закрывали украинские школы. Украина тоже присоединилась бы к тренду, но... мы не имели собственного государства", - заявил комик.

Причиной он назвал постоянные ссоры и неспособность договориться между собой. Мол, если и дальше так будет продолжаться, то мы можем потерять государство и сегодня.

"Москвороты" - ваши ситуативные союзники, уважаемые "мовнюки". Сначала - государство, потом - все остальное. Цена срачей - потеря государства. А цена потери государства - реки крови. Не стравливайте граждан между собой", - добавил он и тем самым спровоцировал шквал критики.

Сообщение Феликса Редьки (скриншот)

Впоследствии он объяснил, что считает именно раздор в обществе причиной бед в Украине. Именно из-за неспособности объединиться в прошлом не было украинского государства. И именно из-за этого отсутствия государства россиянам удавалось уничтожать культуру.

"Сегодня русскоязычные украинцы - это реальность, их много, и они не исчезнут так быстро, как кому-то хочется. Давление и разжигание языковых споров ведет лишь к разъединению и потере суверенитета. Потеряем суверенитет - потеряем украинскую культуру", - отметил он.

Юморист также опубликовав сообщение, что "быть малоросом не стыдно". По его словам, он сделал гораздо больше "языковых инспекторов", ведь ведет подкаст об истории.

"Я - индикатор настоящей любви к Украине. Если вы оскорбляете меня, обесцениваете сделанное мной - вы вредны для государства... Я - это лучшее из всего того, что вы называете "русифицированными украинцами", - написал он в сети X.

"Если уж я не такой - то как же вы о**ите, когда вылезете из своих пузырей и осознаете, что из себя представляет ваш среднестатистический согражданин. Тогда и вернетесь просить прощения. Но будет поздно. Уже не захочу с вами дружить", - добавил он.

Заявления Феликса Редьки (скриншоты)

Как отреагировали в сети

Посты Редьки спровоцировали бурную реакцию в соцсетях. Пользователи обвинили его в упрощении истории и поддержке российской пропаганды.

"Мы не имели собственного государства, потому что вечно с*лись". Это упрощение сложной истории и частично перекладывание вины за колониализм на саму жертву. Это риторика в духе "вы сами виноваты, что вас завоевали", которая является токсичной и неприемлемой с исторической и моральной точки зрения".

"Это сообщение: содержит исторические искажения, обесценивает борьбу за язык, использует пренебрежительную лексику, имеет антиукраинский подтекст, замаскированный под "миротворчество". Но да, господин Редька, это же мы здесь в истории не разбираемся, а вы вон какой подкаст исторический замутили".

"Феликс, да мы уже все поняли, что ты малоросс. Не надо это доказывать снова и снова".

"Языковые с*ачи поднимаются потому, что есть "децики" типа тебя, Алхим и т.п., которые начинают качать права говорить "на языке России", а потом удивляются, почему их хейтят. Потому что когда ты делаешь это в публичном пространстве - ты, как минимум, полезный идиот".

"Вы медленно катитесь к амплуа Арестовича и ему подобных. Подозреваю, что сознательно. Сначала такие персонажи несколько даже комичны, потом их жалко, дальше они просто вызывают отвращение".

"А почему бы просто носителям русского не принять факт, что язык государственный один, в публичном - украинский и в*ться от нас".

Пользователи раскритиковали Феликса Редьку (скриншоты)

Нашлись и те, кто поддержал мнения комика. Они считают, что языковые споры углубляют раскол в обществе.

"Да они уже стравились. Скоро дойдет до того, что у тебя может быть флаг Франции на футболке, а кретины будут кричать: "Это российский"...

"Они не понимают, что тем самым играют на стороне врага. Ну или понимают и делают это намеренно. Это все вообще недопустимо во время войны. Страна и граждане должны быть объединенными".

"У них на это: "нас разделяет не украинская, а русская", и хоть об стену горох".

"Как уже устал от этих языкозависимых людей. Знаю таких лично и шокирован этим радикализмом. Это явно раскалывает общество, потому что многих уже достали эти языко*обы".