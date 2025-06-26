"Росія знищувала - пропагандистський штамп". Комік Редька розлютив мережу заявою про мову

Це висловлювання спровокувало бурхливу реакцію в мережі - більше читайте в матеріалі РБК-Україна.

"Росія знищувала укрмову" - пропагандистський штамп! Так робили майже всі держави в XIX-XX ст. Навіть у Бразилії закривали українські школи. Гугліть. Україна теж доєдналася б до тренду, але… ми не мали власної держави", - заявив комік.

Причиною того він назвав постійні сварки та неспроможність домовитися між собою. Мовляв, якщо й далі так триватиме, то ми можемо втратити державу й сьогодні.

"Москвороти" - ваші ситуативні союзники, шановні "мовнюки". Спершу - держава, потім - усе інше. Ціна срачів - втрата держави. А ціна втрати держави - ріки крові. Не стравлюйте громадян між собою", - додав він і тим сами спровокував шквал критики.

Допис Фелікса Редьки (скриншот)

Згодом він пояснив, що вважає саме розбрат у суспільстві причиною бід в Україні. Саме через неспроможність об’єднатися в минулому не було української держави. І саме через цю відсутність держави росіянам вдавалося знищувати культуру.

"Сьогодні російськомовні українці - це реальність, їх багато, і вони не зникнуть так швидко, як комусь хочеться. Тиск і розпалювання мовних суперечок веде лише до роз’єднання і втрати суверенітету. Втратимо суверенітет - втратимо українську культуру", - зазначив він.

Гуморист також поширив повідомлення, що "бути малоросом не соромно". За його словами, він зробив набагато більше за "мовних інспекторів", адже веде подкаст про історію.

"Я - індикатор справжньої любові до України. Якщо ви ображаєте мене, знецінюєте зроблене мною - ви шкідливі для держави... Я - це краще з усього того, що ви називаєте "зросійщеними українцями", - написав він в мережі X.

"Якщо вже я не такий - то як же ви о**їєте, коли вилізете зі своїх бульбашок і усвідомите, що з себе уявляє ваш середньостатистичний співгромадянин. Тоді й повернетесь просити вибачення. Але буде пізно. Вже не захочу з вами дружити", - додав він.

Заяви Фелікса Редьки (скриншоти)

Як відреагували в мережі

Дописи Редьки спровокували бурхливу реакцію в соцмережах. Користувачі звинуватили його в спрощенні історії та підтримці російської пропаганди.

"Ми не мали власної держави, бо вічно с*лись". Це спрощення складної історії та частково перекладання провини за колоніалізм на саму жертву. Це риторика в дусі "ви самі винні, що вас завоювали", яка є токсичною і неприйнятною з історичної та моральної точки зору".

"Цей допис: містить історичні перекручення, знецінює боротьбу за мову, використовує зневажливу лексику, має антиукраїнський підтекст, замаскований під "миротворчість". Але так, пане Редька, це ж ми тут на історії не розуміємося, а ви он який подкаст історичний замутили".

"Фелікс, та ми вже всі зрозуміли, що ти малорос. Не треба це доводити знову і знову".

"Мовні с*ачі піднімаються тому, що є "децики" типу тебе, Алхім і т. п., які починають качати права говорити "на мові Росії", а потім дивуються, чому їх хейтять. Бо коли ти робиш це в публічному просторі - ти, як мінімум, корисний ідіот".

"Ви поволі котитесь до амплуа Арестовича і йому подібних. Підозрюю, що свідомо. Спочатку такі персонажі дещо навіть комічні, потім їх шкода, далі вони просто викликають огиду".

"А чому б просто носіям російської не прийняти факт, що мова державна одна, в публічному - українська та в*тися від нас".

Користувачі розкритикували Фелікса Редьку (скриншоти)

Знайшлися й ті, хто підтримав думки коміка. Вони вважають, що мовні суперечки поглиблюють розкол в суспільстві.

"Та вони вже стравились. Скоро дійде до того, що в тебе може бути прапор Франції на футболці, а кретини кричатимуть: "То російський"...

"Вони не розуміють, що тим самим грають на стороні ворога. Ну або розуміють і роблять це навмисно. Це все взагалі неприпустимо в час війни. Країна і громадяни мають бути обʼєднаними".

"У них на це: "нас розділяє не українська, а російська", і хоч об стіну горох".

"Як вже втомився від цих мовнозалежних людей. Знаю таких особисто і шокований з цього радикалізму. Це явно розколює суспільство, бо багато кого вже дістали ці мовно*оби".