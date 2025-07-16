Об измене, любви и диких приключениях: эти комедии нулевых до сих пор заставляют смеяться до слез

Комедийные фильмы нулевых дарят ощущение ностальгии и радости. Здесь есть все: дружба, любовь и неловкие ситуации, которые делают сюжет непредсказуемым. Хорошее настроение гарантировано!

"В пролете"

Когда Питер узнает об измене своей девушки, он решает сбежать на Гавайи. Однако там неожиданно сталкивается с бывшей и ее новым избранником.



"Немного беременна"

Одна ночь кардинально меняет жизнь успешной карьеристки. Она узнает, что беременна от парня, с которым даже не планировала строить отношения. Теперь оба должны найти путь к взаимопониманию, но противоположные взгляды приводят к недоразумениям.



"Приколисты"

Когда успешный стендап-комик Джордж узнает о смертельной болезни, судьба сводит его с актером Айрой. Они начинают работать вместе и понемногу становятся друзьями. Однако ситуация осложняется, когда всплывает неожиданная правда о Джордже.



"Незваные гости"

Двое друзей имеют необычное хобби - врываться на чужие свадьбы, изображая родственников и соблазняя девушек. Все идет по плану, пока один из них по-настоящему не влюбляется.



"Знакомство с родителями"

Молодой парень хочет сделать предложение любимой, но сначала должен познакомиться с ее отцом - бывшим агентом ЦРУ, который превращает жизнь жениха в настоящее противостояние.



"Жена напрокат"

Главный герой обратился к подруге, чтобы та притворилась его женой ради одного дела. Однако очень быстро лживая история любви превратилась в настоящую романтическую драму, полную забавных недоразумений и абсурдных ситуаций.