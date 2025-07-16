ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Об измене, любви и диких приключениях: эти комедии нулевых до сих пор заставляют смеяться до слез

Среда 16 июля 2025 20:18
UA EN RU
Об измене, любви и диких приключениях: эти комедии нулевых до сих пор заставляют смеяться до слез Комедии 2000-х, которые дарят особый вайб (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Комедийные фильмы нулевых дарят ощущение ностальгии и радости. Здесь есть все: дружба, любовь и неловкие ситуации, которые делают сюжет непредсказуемым. Хорошее настроение гарантировано!

РБК-Украина предлагает подборку легких и остроумных фильмов, которые сделают вечер незабываемым.

"В пролете"

Когда Питер узнает об измене своей девушки, он решает сбежать на Гавайи. Однако там неожиданно сталкивается с бывшей и ее новым избранником.


"Немного беременна"

Одна ночь кардинально меняет жизнь успешной карьеристки. Она узнает, что беременна от парня, с которым даже не планировала строить отношения. Теперь оба должны найти путь к взаимопониманию, но противоположные взгляды приводят к недоразумениям.


"Приколисты"

Когда успешный стендап-комик Джордж узнает о смертельной болезни, судьба сводит его с актером Айрой. Они начинают работать вместе и понемногу становятся друзьями. Однако ситуация осложняется, когда всплывает неожиданная правда о Джордже.


"Незваные гости"

Двое друзей имеют необычное хобби - врываться на чужие свадьбы, изображая родственников и соблазняя девушек. Все идет по плану, пока один из них по-настоящему не влюбляется.


"Знакомство с родителями"

Молодой парень хочет сделать предложение любимой, но сначала должен познакомиться с ее отцом - бывшим агентом ЦРУ, который превращает жизнь жениха в настоящее противостояние.


"Жена напрокат"

Главный герой обратился к подруге, чтобы та притворилась его женой ради одного дела. Однако очень быстро лживая история любви превратилась в настоящую романтическую драму, полную забавных недоразумений и абсурдных ситуаций.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмы Фильмы
Новости
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко