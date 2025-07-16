Об измене, любви и диких приключениях: эти комедии нулевых до сих пор заставляют смеяться до слез
Комедийные фильмы нулевых дарят ощущение ностальгии и радости. Здесь есть все: дружба, любовь и неловкие ситуации, которые делают сюжет непредсказуемым. Хорошее настроение гарантировано!
РБК-Украина предлагает подборку легких и остроумных фильмов, которые сделают вечер незабываемым.
"В пролете"
Когда Питер узнает об измене своей девушки, он решает сбежать на Гавайи. Однако там неожиданно сталкивается с бывшей и ее новым избранником.
"Немного беременна"
Одна ночь кардинально меняет жизнь успешной карьеристки. Она узнает, что беременна от парня, с которым даже не планировала строить отношения. Теперь оба должны найти путь к взаимопониманию, но противоположные взгляды приводят к недоразумениям.
"Приколисты"
Когда успешный стендап-комик Джордж узнает о смертельной болезни, судьба сводит его с актером Айрой. Они начинают работать вместе и понемногу становятся друзьями. Однако ситуация осложняется, когда всплывает неожиданная правда о Джордже.
"Незваные гости"
Двое друзей имеют необычное хобби - врываться на чужие свадьбы, изображая родственников и соблазняя девушек. Все идет по плану, пока один из них по-настоящему не влюбляется.
"Знакомство с родителями"
Молодой парень хочет сделать предложение любимой, но сначала должен познакомиться с ее отцом - бывшим агентом ЦРУ, который превращает жизнь жениха в настоящее противостояние.
"Жена напрокат"
Главный герой обратился к подруге, чтобы та притворилась его женой ради одного дела. Однако очень быстро лживая история любви превратилась в настоящую романтическую драму, полную забавных недоразумений и абсурдных ситуаций.
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