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Фильмы, которые возвращают веру в чудеса: эти истории растрогают даже "крепкого орешка"

Понедельник 14 июля 2025 20:35
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Фильмы, которые возвращают веру в чудеса: эти истории растрогают даже "крепкого орешка" Фильмы, от которых точно заплачешь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

У каждого из нас бывают дни, когда хочется тепла, человечности и надежды. И бывает так, что достаточно включить "правильное" кино, которое поможет снова поверить в добро, второй шанс или маленькие чудеса.

РБК-Украина собрало для вас 7 фильмов, после просмотра которых трудно сдержать эмоции, ведь они умиляют даже самых "крепких орешков".

"Человек по имени Уве"

Пожилой мужчина с твердым характером ежедневно мечтает попрощаться с жизнью. Но новые соседи нарушают его план, и начинается нечто, что не назовешь иначе как перерождение. Очень человечная и щемящая история о том, как даже полное боли сердце способно почувствовать любовь.

"Мой ангел-хранитель"

Очень щемящий и необычный фильм о девочке, которую родили специально для того, чтобы спасать старшую сестру. Но в какой-то момент она сама хочет решать свою судьбу. Это драма, которая пробирает до слез, но финал в ней не об отчаянии, а о свете и достоинстве.

"Как прогулять школу с пользой"

Мальчик убегает из школы, но попадает в приключения с эксцентричным мужчиной, который помогает ему увидеть мир по-другому. Это не просто кино для детей, это теплая и добрая притча о смысле жизни, легкой ностальгии и открытости к новому.

"Повар"

Человек, которого наняли на несколько месяцев, становится другом на всю жизнь. Без лишнего пафоса, но с большой глубиной. Это кино о дружбе, верности и то, что иногда именно посторонние люди дарят нам больше всего добра.

Также смотрите эти фильмы:

  • "Мисс Петтигрю живет одним днем"
  • "Путь домой"
  • "Прислуга".

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