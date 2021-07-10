Анна Гресь про відпочинок у Бердянську з дитиною: "Іноді ловили себе на думці, що ми нібито десь не в Україні"

Розпочався липень, а це означає, що літні відпустки та подорожі ставатимуть ще більш активними. Стрічки в соцмережах так і рясніють яскравими фото друзів з різноманітних курортів. А звук морського прибою точно сниться ночами всім, хто мріє про втечу від повсякденних турбот.

До речі, багато хто встиг побувати у відпустці ще в червні. В їх числі - акторка шоу "Мамахохотала" на каналі НЛО TV Анна Гресь, яка відпочивала великою родиною, включаючи маленького синочка (1,7 років).

Про враження від Бердянська, чому обрала для відпочинку саме це місто

Мені Бердянськ дуже сподобався. Я про нього багато чула, але раніше ніколи там не була. А цього разу ми вирішили поїхати на відпочинок великою сімейною компанією: разом із малюком, бабусею та дідусем – батьками чоловіка, а також моєю хрещеною, яка за сумісництвом є нянею Тіма (ред. – син Ані).

Мій чоловік Рома до нас приєднався через декілька днів, тому що в нього була робота. Й ось такою великою командою ми вирішили взяти в потязі одне повне купе та поїхати відпочити на море в Україні. Могли б, звичайно, поїхати кудись в Туреччину або в Єгипет, але там потрібно ще тести на коронавірус здавати. А в Україні все своє, рідне. До того ж, на потязі Тім ніколи не катався, і було цікаво, якими будуть його враження.

Про дорогу та про те, як син переніс поїздку

В Бердянськ, як і говорила, ми добиралися потягом. Їхали десь 16-17 годин. На подив, Тімоша чудово почувався і переніс дорогу добре. Ось я була варена - це факт. Адже я не брала окремої полиці для Тіма, тому що все одно не залишила б сина одного. Боялася, що він впаде. Всю дорогу, доки малюк спав, я його притримувала, й відповідно поспати практично не вдалося.

Тім, син Анни Гресь (фото: НЛО TV)

Про те, як розважала дитину в дорозі

Коли минулої осені ми летіли на літаку в Єгипет, і переліт був недовгий, - години 3-4 - то в хід ішли мультики та різні малювалки. Також ходили по салону, грали з ілюмінатором, поручнями, розглядали роздаткові матеріали, які зазвичай лежать у спинках сидінь. А тут уже був потяг - щось новеньке для сина. Проте він дуже швидко дослідив купе, подивився, що там є, походив по коридору. Загалом, на шляху до Бердянська Тіму все подобалось. Йому було цікаво, він лазив у всіх родичів по руках, все вивчав.

Але дорогою назад все було набагато активніше. Спочатку він вимагав у мене мультики - і отримав. Потім до нас у гості в купе прийшла маленька сусідка Валерія - дівчинка, рочків 3-х. Вони почали грати з Тімасею, обмінюватися іграшками, бігати коридором. Після ми з малюком їли полуничку, дивилися у вікно. Допомогло, що нас було багато, - можна було мінятися й гратися з Тімом по черзі.

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Про ситуацію в Бердянську в зв'язку з коронавірусом. Чи вдалося погуляли містом

Чесно кажучи, ми не помітили істотних обмежень. Людей було небагато. У нас взагалі була своя територія- ми жили в бунгало. З людьми перетиналися лише в їдальні. І навіть там якихось особливих запобіжних заходів не спостерігалося. Все було дуже комфортно. Ми навіть нікуди не виїжджали за межі нашої бази відпочинку. Там було все необхідне: де поїсти, де поспати, де погуляти.

На території були дитячий майданчик, дорослий аквапарк із класними гірками та дитячою зоною з басейном, зелена зона, різноманітні фонтани та навіть мінізоопарк. Мені дуже сподобалося. Нам всього вистачало, й не було сенсу кудись виїжджати.

На території готелю був свій аквапарк (фото: НЛО TV)

Про умови проживання на відпочинку, зручності

Ми жили в двоповерховому сімейному бунгало. Там була своя кухня, а також вихід до басейну, розрахованого на сім будиночків. Але чи то в нас не було сусідів, чи то вони були якісь дуже тихі, спокійні й не любителі басейну. Тому що фактично біля води тусувалася тільки наша сім'я. До того ж, до моря нам було метрів сто, адже жили ми прямо на березі.

На другому поверсі в нас були спальні та дві ванні кімнати. І особливий плюс для мене - наявність самої ванни, якої мені дуже не вистачало, тому що вдома у нас тільки душ. Словом, я взяла з собою бомбочки для ванни та влаштувала собі аж два вечори релаксу з ритуалами краси - скрабами, масками й усім іншим.

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Про харчування у відпустці

Харчування не було включено до вартості проживання. Можна було їсти в їдальні, але суворо за часом. Або ж іти в ресторан, але там сніданок коштував 250 грн з людини, а нас п'ятеро дорослих. Тому це було економічно не дуже вигідно.

З малюком у відпустці: складно, але можна (фото: НЛО TV)

Але плюс в тому, що в нас у бунгало була власна кухня. Тому ми домовилися, що снідаємо вдома, не поспішаючи та не прив'язуючись до якогось часу. Варили собі каші, смажили яйця, свекруха робила млинці. А обідали та вечеряли вже в їдальні.

Коштувало це адекватних грошей: близько 175 грн за обід і 120 грн - за вечерю. Було смачно. Якщо хотіли чогось понад, то йшли в ресторан або замовляли їжу в бунгало. Ціни були ресторанні, можна навіть сказати київські, але подача дуже красива, а страви смачні. До речі, борщ був чудовий. До нього ще сало нарізали в комплекті. Дуже смачно було. Пригадую - й аж слинка котиться!

Про те, як організовувала харчування сина

Снідали ми вдома. Варили Тіму кашку та м'ясо. Бувало, замовляла синові в ресторані варену картопельку чи борщ. Обід і вечерю я частково давала малюкові з загального столу - те, що йому можна було, щось дієтичне. Тому що я його обмежую в харчуванні й не даю все підряд. Наприклад, різноманітні тортики, чіпси, снеки та газовану воду він в принципі не куштував і не знає, що це таке.

В якийсь момент здалося, що сім'я відпочиває за кордоном (фото: НЛО TV)

Але в Бердянську, до речі, в їдальні один раз ми вирішили дати Тіму сік з пакетика. Після цього його обсипало, і я вчергове переконалася, що не треба дозволяти синові пити цю хімію. Краще водичка. Вода - найкращий напій для дитини. Також з собою я брала суміш. Грудне вигодовування я закінчила, коли синові був рік і чотири місяці, але він дотепер прокидається ночами та п'є суміш із пляшечки. І, звичайно, з собою я брала баночки з дитячим харчуванням - овочами та м'ясом. Я до них нормально ставлюся. Навіть лікар Комаровський не проти них.

Про погоду на відпочинку та чи комфортно було купатися в морі

Тім у морі не купався. У перші дні взагалі було дуже сіро, вогко та холодно. Я ж у морі купалася всього два рази. Лише до кінця нашого відпочинку якось розпогодилося, стало тепло й навіть спекотно. Ми просто відпочивали. Навіть дихати морським повітрям - це набагато краще, ніж сидіти в Києві зі смогом і дихати вихлопними газами. В останні дні Тімаська вже й у басейні купався – йому дуже подобалося. До речі, в басейні, як нам сказали, була морська очищена вода. Тому сенсу йти в холодне море з хвилями та піском ми не бачили. Нам і так було чудово.

До моря часто не доходили, бо вистачало і басейну з солоною морською водою (фото: НЛО TV)

Чи хотіла би знову повернутися до Бердянська, якби випала така нагода

В цілому, якби не дорога, то можна й повернутися. І бажано тижні на два-три. Тому що мені не вистачило цих шести ночей. Адже там дійсно був класний відпочинок. Місто активно розвивається. Іноді навіть ловили себе на думці, що ми нібито десь не в Україні. Звичайно, були ситуації, від яких віє залишками "совка". Наприклад, коли я вирішила піти в соляну кімнату, там не було медсестри, яка б мене пустила. Як виявилося, у неї був вихідний і взагалі короткий день. Я звикла, що, якщо це відпочинок, значить всі завжди працюють. Як виявилося, не скрізь.

Про те, чи реально мамі з маленькою дитиною якісно відпочити під час відпустки

Одній взагалі не варіант відпочити. З кимось на пару - можливо. Що більше людей, то більша ймовірність мамі розслабитися. Наприклад, одного разу я їздила в Єгипет тільки з хрещеною та малюком. І якось не могла спокійно побути наодинці й видихнути - весь час або з сином один на один, або ми всі разом з хрещеною. Якщо сама кудись ішла, то з почуттям провини, що хрещена зараз із Тімом, а малюк сумує та думає, де мама. А коли нас більше, то ми з чоловіком, наприклад, можемо піти купатися, а син із бабусею та з дідусем тусується - йому весело й нам класно. Загалом, як на мене, що більше народу, то більша ймовірність відпочити.