Каньйон, "сахара" і підводний ліс: топ-3 місць екзотичної країни поруч з нами

Ведучі тревел-програми "Орел&Решка. Чудеса Світу" показали місця неймовірної краси, від яких захоплює дух. Величні пейзажі, люди з їхніми звичаями, національне вбрання, традиційна кухня - те, чим може вразити Південний Казахстан.

У новому випуску програми на "Новому каналі" ведучі побували в топ-3 місць, які обов'язково повинен побачити кожен турист, який відвідав країну.

Чаринський каньйон

Це місце - одне з найбільших чудес Південного Казахстану. Каньйон називається так, адже простягнувся на 154 кілометри вздовж річки Чарин, а знаходиться за 180 км від міста Алмати. Найдивніше те, як природа красиво опрацювала скелі і камені там. Але не тільки це зачаровує своїм виглядом, а й сама винуватиця торжества - річка Чарин.

Чаринський каньйон (фото: прес-служба Нового каналу)

Озеро Каїнди

Ця водойма - дуже холодна. Навіть влітку температура піднімається максимум до +6 градусів. Але найцікавіше не це, а те, що під водою там сформувався справжній чарівний світ - підводний ліс. Уявіть, над водою видно стовбури, а під нею - зелені і пухнасті крони. Дерева стирчать, як голки, і виглядає це дуже красиво і одночасно дуже дивно.

"Спочатку можна подумати, що під водою дерева зберегли свої голки, але це не так, - розповідає ведучий Антон Зайцев. - На місці хвої оселилися водорості і створили дивовижне смарагдове намисто на гілках. Попри те, що озеру Каїнди понад сто років, жодне дерево в ньому досі не згнило і не зіпсувалося. І все завдяки крижаній воді".

Озеро Каїнди (фото: прес-служба Нового каналу)

Казахська сахара

Пролітаючи над Південним Казахстаном, ніби подорожуєш по різних континентах нашої планети. Ведучий тревела був у захваті, коли краєвид на гори, як в Патагонії, змінили річки і болота, як на півночі Канади, а потім виднілася справжня африканська савана. І, здавалося б, більше сюрпризів не буде, але ні. На горизонті з'явилася справжня казахська сахара.

"Наче пустелею тут і не пахло, але раптом бачиш величезний бархан, довжиною три кілометри і висотою 150 метрів, - ділиться Зайцев. - Місцеві кажуть, що ще цікаво те, що через вітер він створює цікаві звуки, неначе гуде. Казахи вірять, що під дюнами є шайтан, який бурмоче, коли хтось хоче його розбудити".

Казахська сахара (фото: прес-служба Нового каналу)

Раніше ми писали, про унікальний "парк майбутнього", який знаходиться за 40 км від Львова. Він називається Park 3020 і розташований на території закритого п'ятизіркового спа-готелю.