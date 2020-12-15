Настя Івлєєва вразила кадрами з унікальної країни у шоу "Орел і Решка. Дівчата"

Боснія і Герцеговина приваблює своїм затишком та дивує різноманітною архітектурою. Ведучі тревел-шоу "Орел і Решка. Дівчата" на Новому каналі Юля Коваль і Настя Івлєєва розпочали свою подорож цим краєм зі столиці – Сараєво.

Це місто має дуже насичену історію, адже за останні 100 років було у складі шести різних держав, стало свідком Першої та Другої світових воєн, а також пережило чотирирічну облогу під час Боснійської війни.

"З першої ж поїздки містом видно, що воно серйозно постраждало під час воєнних дій у 90-ті роки. Але попри те, що на багатьох будівлях помітні "шрами" від війни (сліди від куль – ред.), зараз Сараєво вважається однією з найбезпечніших столиць Європи", – говорить Юля.

Сараєво у програмі "Орел і Решка. Дівчата" (фото: прес-служба Нового каналу)

А головною фішкою Сараєво є його мости через річку Міляцка. Детальніше про найяскравіші і найвідоміші з них розповідає для наших читачів Настя Івлєєва.

Латинський міст

Латинський міст у Сараєво (фото: прес-служба Нового каналу)

Побудували його майже 500 років тому. З ним пов`язана важлива історична подія. Поряд вбили ерцгерцога Австро-Угорщини Франца Фердинанда, що й спричинило Першу світову війну. Сумні наслідки всім відомі.

Міст "Ромео та Джульєтти"

Міст "Ромео та Джульєтти" у Сараєво (фото: прес-служба Нового каналу)

Попри романтичну назву, його історія пов`язана з трагічною облогою міста у 1992 році. Подружня пара, яка належала до різних етнічних груп, що воювали між собою, хотіла втекти від війни. Але саме на цьому мосту їхні життя закінчилися. Ця пара стала символом страждання людей у цій війні.

Міст "Поспішай-не поспішай" (Festina Lente)

У цього мосту є незвичайна петля всередині, яка натякає на те, щоб людина сповільнила рух і насолодилася видом на місто. А спроектували його вісім років тому студенти академії мистецтв. Місцеві жителі вважають, що студенти надихнулися булочкою "дзиґа", тому що вона має закручену форму. Я можу сказати точно: якщо студенти справді брали натхнення від неї, то це абсолютно виправдано, адже, згадуючи своє студентське життя, хочеться, щоб було дешево, ситно і смачно. Ця булочка з м`ясом саме така.

Міст "Поспішай-не поспішай" у Сараєво (фото: прес-служба Нового каналу)

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