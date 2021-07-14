Відпустка в Кирилівці: що потрібно знати про популярному курорті, щоб не зіпсувати собі відпочинок

"У Кирилівки неоднозначна репутація. Хтось її хейтить - каже, що краще тиждень у турецькому all-inclusive, ніж два тут. А хтось по 10-15 років поспіль їздить сюди відпочивати й не збирається міняти її ні на що. Ми ж розберемося, що особливого в цьому курорті і розповімо всі моменти, які потрібно знати про Кирилівку", - каже блогер.

Як доїхати?

Ми вирішили добиратися на море дуже незвичним способом - літаком. Летіти потрібно з Києва до Запоріжжя, а звідти ще їхати до курорту орендованою автівкою. Таким чином ви зекономите сили і час, але це вийде трохи дорожче. Також можна доїхати власною машиною. Ми маємо такий досвід. Щоправда, дуже втомлюють 12 годин дороги з Києва. До того ж, не скрізь є хороший асфальт. Ну, і найбільш бюджетний варіант - потяг. Можна доїхати з Києва до Мелітополя, і там теж ще трохи автівкою чи громадським автобусом.

Фото для соцмереж теж є, де зробити (фото: прес-служба Нового каналу)

Де поплавати?

У Кирилівці - 20 км досить широких пляжів. Можна засмагати на піску на своїй підстилці або взяти в оренду шезлонг. Море доволі чисте, прозоре, подекуди є водорості, але це не страшно. Медузи тут можуть бути лише в серпні. Найважливіше, що Кирилівка знаходиться у чистій зоні. Поблизу немає підприємств чи виробництв, тож за це можете не хвилюватися. Якщо у вас є своє авто, радимо відвідати дикі пляжі. Чи такі, що знаходяться трохи далі від курортного центру. Нам сподобалася Федотова коса. Там чистіше море та значно тихіше.

Не забудьте відвідати дикі пляжі (фото: прес-служба Нового каналу)

Де жити?

Я не очікував, але ціни на житло в Кирилівці коливаються у величезному діапазоні. Можна зупинитися на скромній базі у якоїсь бабусі, де за добу заплатите менше сотні гривень, а можна обрати для відпочинку шикарний готель, де номер коштує дев’ять тисяч гривень. Ми обрали комфортний номер-студію з панорамним видом на лиман. Заплатили за нього 1800 грн за добу. У високий сезон буде майже на 500 грн дорожче.

Що поїсти?

Почну з того, що на пляжі їжа сама до тебе приходить. Гаряча кукурудза, пахлава медова, попкорн, креветка місцева та океанська і навіть екзотичні коктейлі у кокосах. Все, чого душа забажає. Закладів поза пляжем теж безліч! Ціновий діапазон - величезний. Можна пообідати у місцевому кафе чи ресторані, а можна зайти в буфет, де великі порції, не менш смачно, а витратите на двох осіб максимум 200 грн.

Море - чисте і прозоре, пляжі - з черепашками (фото: прес-служба Нового каналу)

Як розважитися?

З місцевих фішок: свіженька алея парасольок, пам’ятник маяку біля автостанції та піратський корабель "Чорна перлина". Головне місце походеньок приїжджих - приморський бульвар, де безліч сувенірних крамниць, кафе, барів, вуличної їжі. Такий собі типовий український курорт. Також тут радять відвідати: акваріум, динопарк, Кирилівську Січ, аквапарк та лунапарк. Не забудьте, що на пляжах є безліч розваг: катамарани, надувні водні атракціони, водна гірка. Одним словом, сумувати часу не буде. Гарного і веселого відпочинку!