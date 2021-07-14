Відпустка в Кирилівці: що потрібно знати про популярному курорті, щоб не зіпсувати собі відпочинок

Чи можна добре відпочити в межах рідної країни? Легко! Наприклад, у відомому на всю Україну курорті - Кирилівці.
Своїм маршрутом поділилися українські блогери та ведучі реаліті "У кого більше?" на Новому каналі Макс Узол і Оля Манько.
"У Кирилівки неоднозначна репутація. Хтось її хейтить - каже, що краще тиждень у турецькому all-inclusive, ніж два тут. А хтось по 10-15 років поспіль їздить сюди відпочивати й не збирається міняти її ні на що. Ми ж розберемося, що особливого в цьому курорті і розповімо всі моменти, які потрібно знати про Кирилівку", - каже блогер.
Ми вирішили добиратися на море дуже незвичним способом - літаком. Летіти потрібно з Києва до Запоріжжя, а звідти ще їхати до курорту орендованою автівкою. Таким чином ви зекономите сили і час, але це вийде трохи дорожче. Також можна доїхати власною машиною. Ми маємо такий досвід. Щоправда, дуже втомлюють 12 годин дороги з Києва. До того ж, не скрізь є хороший асфальт. Ну, і найбільш бюджетний варіант - потяг. Можна доїхати з Києва до Мелітополя, і там теж ще трохи автівкою чи громадським автобусом.
Фото для соцмереж теж є, де зробити (фото: прес-служба Нового каналу)
У Кирилівці - 20 км досить широких пляжів. Можна засмагати на піску на своїй підстилці або взяти в оренду шезлонг. Море доволі чисте, прозоре, подекуди є водорості, але це не страшно. Медузи тут можуть бути лише в серпні. Найважливіше, що Кирилівка знаходиться у чистій зоні. Поблизу немає підприємств чи виробництв, тож за це можете не хвилюватися. Якщо у вас є своє авто, радимо відвідати дикі пляжі. Чи такі, що знаходяться трохи далі від курортного центру. Нам сподобалася Федотова коса. Там чистіше море та значно тихіше.
Я не очікував, але ціни на житло в Кирилівці коливаються у величезному діапазоні. Можна зупинитися на скромній базі у якоїсь бабусі, де за добу заплатите менше сотні гривень, а можна обрати для відпочинку шикарний готель, де номер коштує дев’ять тисяч гривень. Ми обрали комфортний номер-студію з панорамним видом на лиман. Заплатили за нього 1800 грн за добу. У високий сезон буде майже на 500 грн дорожче.
Почну з того, що на пляжі їжа сама до тебе приходить. Гаряча кукурудза, пахлава медова, попкорн, креветка місцева та океанська і навіть екзотичні коктейлі у кокосах. Все, чого душа забажає. Закладів поза пляжем теж безліч! Ціновий діапазон - величезний. Можна пообідати у місцевому кафе чи ресторані, а можна зайти в буфет, де великі порції, не менш смачно, а витратите на двох осіб максимум 200 грн.
Море - чисте і прозоре, пляжі - з черепашками (фото: прес-служба Нового каналу)
З місцевих фішок: свіженька алея парасольок, пам’ятник маяку біля автостанції та піратський корабель "Чорна перлина". Головне місце походеньок приїжджих - приморський бульвар, де безліч сувенірних крамниць, кафе, барів, вуличної їжі. Такий собі типовий український курорт. Також тут радять відвідати: акваріум, динопарк, Кирилівську Січ, аквапарк та лунапарк. Не забудьте, що на пляжах є безліч розваг: катамарани, надувні водні атракціони, водна гірка. Одним словом, сумувати часу не буде. Гарного і веселого відпочинку!
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