Парк майбутнього під Львовом: як побачити скульптури з натяком на тисячу років вперед

Блогери Макс Узол і Оля Манько вирушили в "парк майбутнього", який знаходиться за 40 км від Львова. Він називається Park 3020 і розташований на території закритого п'ятизіркового спа-готелю.

Ведучі "Нового каналу" Макс Узол і Оля Манько - в житті подружжя. Їхня подорож по Львівській області виявилася настільки захоплюючою, що вийшла ціла тревел-серія, яку розділили на кілька випусків.

"Я, чесно кажучи, дуже чекав, коли в Україні з'явиться таке місце. Ось, нарешті, у вересні 2020 року в селі Стрілки відкрили величезний комплекс сучасного мистецтва просто неба. Називається він "Park 3020". З якимось натяком на тисячу років вперед", - зізнається Макс Узол.

Важливо пам'ятати, що в парк так просто не зайдеш, тому що він розташований на території закритого п'ятизіркового спа-готелю. І туди можна потрапити на екскурсію за 100 гривень з людини. При цьому потрібно реєструватися заздалегідь.

Park 3020 під Львовом (фото: прес-служба Нового каналу)

Починається парк з 13-ти химерних гранітних фігур. Але вони не головні. На величезній зеленій галявині далі знаходиться шість основних масивних скульптур.

А якщо приїхати ввечері або вночі, то це виглядає ще таємничіше, тому що вони підсвічуються. А ще слід відзначити, що автори експонатів - з усієї України.

"Це, по суті, сучасна галерея просто неба, і ти не ходиш від картини до картини один метр. Тут від скульптури до скульптури проходиш метрів двісті, дихаючи свіжим повітрям і насолоджуючись природою і сонцем", - розповідає Оля.

Park 3020 під Львовом (фото: прес-служба Нового каналу)

Блогери кажуть, що найпопулярнішою скульптурою парку є величезна біла куля. Її діаметр - чотири метри. Вона покрита авіаційною фарбою, а зроблена зі спеціального пластику, з якого виготовляють дорогі яхти.

"Сучасне мистецтво мені подобається тим, що воно завжди має підтекст, піднімає екологічні або соціальні проблеми, - розповідає ведучий. - Ще парк класний тим, що це своєрідний імідж країни, адже на Львівщину приїжджає багато іноземців. Також тут діє школа скульпторів, де молоді майстри можуть підвищити рівень професіоналізму".

Подорож по Львівській області (відео: YouTube/Узол і Манько)

Блогери показали красу Львівської області (відео: YouTube/Узол і Манько)

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