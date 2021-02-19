Де провести вихідні? 5 місць в Україні, про які ви точно не знали (фото)

Обираєте місце, де провести вікенд цими вихідними? Ведучі популярного шоу "Check-in Україна" на каналі НЛО TV Ілля Луценко та Євгеній Славкінський полегшили вам вибір. Вони зібрали добірку рекомендацій про місця, які заздалегідь відвідали.
Тепер цим списком, який 100% вартий вашої уваги, ведучі-мандрівники діляться з читачами Lite.
Ви знали, що в Луцьку знаходиться найбільший в Україні Музей сучасного мистецтва? Площа музею – 5000 квадратних метрів! Тут зібрані найвидатніші роботи українських художників 20-21 століття. Музей відкрили в цеху колишньої фабрики ще в 2016 році.
Це місце однозначно варто відвідати як поціновувачам сучасного мистецтва, так і тим, хто хоче більше дізнатися про автентичний український живопис та скульптури наших часів. В музеї є колекція картин сучасної української художниці Емми Андієвської. Окрім того, тут багато провокативних скульптур та картин з глибоким змістом.
Радимо виділити на відвідування музею не менше двох годин, адже тут є на що подивитися та над чим замислитися.
Музей сучасного мистецтва у Луцьку
На Західній Україні чимало старовинних замків. Один із них - Олеський замок, який є одним із найбільш старовинних. Він був заснований ще на початку 14 століття! За свою довгу історію замок пережив кілька імперій. Тут навіть народився один із польських королів!
Олеський замок знаходиться в смт Олесько, Буського району, що на Львівщині. Добиратися сюди найзручніше зі Львова - трасою Київ-Чоп. Сам замок розташований на пагорбі, біля річки Ліберція. Вхід до замку для туристів коштує 20 гривень.
Радимо виділити на відвідини замку та його околиць кілька годин – з подвір’я відкривається неймовірний краєвид!
Олеський замок на Львівщині
Ця локація - не для слабкодухих! Якщо ви приїхали до Львова на вихідні, і бажаєте чогось більшого, ніж запашна кава та гастротур по знаменитим львівських закладах – ласкаво просимо до Львова екстремального!
Навіть в зимовий час екстремали з усієї України збираються на "Арені-Львів", щоб стрибнути з даху арени під наглядом професійних інструкторів. Справа в тому, що це єдиний в Україні критий стадіон, тому він не боїться холоду чи опадів. Екстремальний спорт практикується тут вже не перший рік – екстремали стрибають з альпіністським спорядженням з 34-метрової висоти. Вартість такого екстриму – 600 гривень.
Роупджампінг на "Арені-Львів"
Білі Скелі - це унікальний природний об’єкт, що знаходиться недалеко від Актівського каньйону на Миколаївщині. Приїхати сюди варто заради цікавих фото та неймовірного краєвиду, що відкривається звідси. Це місце не сильно відоме серед туристів - а дарма!
Раніше на місці скель був кар’єр, де видобували крейду (власне, звідси і колір скель). Нині будівництво зупинили, на радість туристам. Саме тому сюди часто приїздять місцеві задля того, щоб влаштувати пікнік чи просто погуляти тут. Звісно, локація більше підходить для відвідин у теплу пору року, тому краще майте це місце на увазі, коли плануватимете свої травневі вихідні!
Білі Скелі на Миколаївщині
Здається дивним їхати в Одесу взимку, але цьому місту є чим вас здивувати навіть не в сезон! Ви точно не знали, що в Одесі встановили єдиний у світі пам’ятник герою "Зоряних війн" - Дарту Вейдеру. Обов’язково подивіться на нього, якщо збираєтесь відвідати це південне місто.
Пам’ятник знаходиться на вулиці Стовбова, 28. Пройти до нього можна через прохідну заводу Пресмаш. Під пам’ятником надпис: "Отцу нации от благодарных детей и пасынков". Найцікавіше в цій історії те, що пам’ятник встановлений на тому самому місці, де колись знаходився пам’ятник Леніну.
Читайте також про те, коли українці зможуть відпочити в Грузії.
Крім того, пропонуємо вам дізнатися, чому варто поїхати на Азовське море у міжсезоння.