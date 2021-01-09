Стало відомо, чому Мальдіви такі дорогі: справа не в білосніжному піску і лазурному океані

Ні для кого не секрет, що відпочинок на Мальдівах дуже дорогий. Але, виявляється, це не тільки через білий пісок, лазурний океан і шикарний сервіс.

Ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" на Новому каналі Настя Івлєєва дізналася про основний секрет такої високої вартості уїк-енду на цих райських островах.

"Бекстейдж був дуже дорогий. Будівництво вимагає дуже багато часу і сил", - говорить керуючий готелем, де зупинилася ведуча, Дмитро Бурто.

Побудувати готель на Мальдівах - не дешеве задоволення (фото: прес-служба Нового каналу)

За словами чоловіка, спочатку потрібно орендувати маленький клаптик піску посеред океану. Потім збільшити його, щоб було де розмістити готель та інші будівлі.

"Окремим питанням було і є – де взяти пісок? З іншого острову привезти не можна, адже є мікрофлора. Хоча, знаєте, були невдалі експерименти, коли такими переміщеннями порушували екосистему, тому єдиний варіант – дістати пісок у своїй лагуні й помістити його на пляж", - зізнається чоловік.

Далі треба доправити на пустий острів близько тисячі робітників, будівельні матеріали та техніку. Після цього збудувати електростанцію, вишку мобільного зв`язку, очищувальні споруди та станцію для заправки човнів. Потім вже привезти сотні дорослих пальм та інших рослин та озеленити острів. Вартість таких робіт – захмарна. І тут ще й форс-мажори можуть бути.

Відпочинок на Мальдівах може влетіти вам в копієчку (фото: прес-служба Нового каналу)

"У нас була ситуація з машиною, яка заїхала в яму і провалилася туди. Сталося це за 400 метрів від берега. Авто важило 32 тони. Знадобилося два тижні, щоб поставити його у вертикальне положення. До речі, до того часу у двигуні вже жили маленькі краби та риби. Команда механіків побудувала туди тимчасовий місток і перебирала двигун у відкритому океані. Лише за два місяці машина виїхала на берег своїм ходом", - розповів Дмитро.

Як бачимо, райський куточок на землі сам собою не з`являється. Такий шикарний вигляд Мальдіви мають завдяки клопіткій та довготривалій праці людей. Приблизно три з половиною роки йде на будівництво острову, а окупається все в середньому за 10-12 років.

"Знаючи всі ці факти, питання, чому вікенд там коштує таких грошей, можна більше не підіймати", - резюмує Івлєєва.

Відпочинок на Мальдівах (фото: прес-служба Нового каналу)

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Відзначимо, що MONATIK з дружиною і дітьми зустрів Різдво під пальмами - саме на Мальдівських островах.

На Мальдівах, за чутками, відпочивають зараз і Потап з Настею Каменських.