Три небанальних місця в Північній Македонії, які варто побачити

1. Озеро і каньйон Матка

- Це, однозначно, найкрасивіше місце Північної Македонії, - каже Оля. - знаходиться всього в 17 км від Скоп'є. Ще сто років тому там була невелика річка тріска, а в 1938 році її перекрили і побудували ГЕС. Так утворилося красиве озеро Матка.

Крім неймовірних пейзажів там є Андріївський монастир XIV століття, барахолка з вінтажними сувенірами і кафе. Обов'язковим атракціоном локації є прогулянка на човні. Вартість задоволення - 200 денар (109 грн) з людини. Але ми вирішили скористатися додатковою опцією - запливом в печеру. Тому заплатили по 600 денар (326 грн) з людини.

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Каньйон досить великий, тягнеться аж 28 км.ми проїхали всього три км, але були в захваті, адже в цій локації ідеально збігаються поняття "очікування" і "реальність". Масштаби печери теж вразили! Там - як у концертному залі, адже все підсвічується різнокольоровими вогниками. Кажуть, до речі, що вона може бути найглибшою в світі, адже в центрі знаходиться озеро, точну глибину якого виміряти не можуть.

Що подивитися в Північній Македонії (фото: Новий канал)

2. Кам'яне місто Куклица

- Півтори години їзди від Скоп'є - і ви опинитеся в химерному місці Куклица. Його називають містом ляльок, - каже Макс. - Прикол в тому, що там "живе" 120 величезних кам'яних фігур. Вхід - безкоштовний, а територія абсолютно пустельна. Фігури реально дуже схожі на людей. Правда, дуже гігантських!

Як утворилася локація? Є дві легенди. По одній, нібито якийсь чоловік призначив весілля з двома різними жінками в один день. Одна з них так розлютилася, що прокляла всіх присутніх. І всі скульптури - це гості того гуляння.

Друга версія: колись це місце було абсолютно пустельним, тут проходило військо. Потім різко подув морозний вітер, і всі воїни перетворилися на камені. Місцеві більше вірять у першу легенду. А ще кажуть, до речі, що кожні п'ять-шість років у Куклиці з'являється Нова постать. Не знаю, чи правда це, але місце масштабне!

Північна Македонія - що варто побачити? (фото: Новий канал)

3. Місто Кратово

- Він розташований в кратері згаслого вулкана, - розповідає Оля. - Звичайне, без містики. Але дуже приємне і атмосферне завдяки вузьким вуличкам і однаковим будинкам з червоними черепичними дахами. Затишному Кратово близько тисячі років. Там збереглися старі будівлі і навіть сторожові вежі. Але найголовніша фішка міста - кратовскіе Мости. Їх там дуже багато, і виглядають вони дуже велично. Всюди прямо віє історією. Дуже раджу закінчити подорож саме тут. Повна протилежність Скоп'є - тихо і спокійно.

Північна Македонія - три точки "маст сі" (фото: Новий канал)