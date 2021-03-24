Загадки цивілізації майя і культ газованої води: факти про Мексику, які ви не знали

Факт №1: у Мексиці живе близько 60% всіх індіанців на планеті

На красивих мощених вуличках мексиканських міст можна побачити колоритних індіанців. Це - корінне населення Мексики, вони говорять 62-ма мовами, але деколи не знають навіть іспанської. Вони носять національні костюми, свято шанують і бережуть традиції предків.

Місцеві жителі Мексики (фото: unsplash.com)

Факт №2: таємниця пірамід досі не розгадана

Вчені досі ламають голову не тільки над таємницею спорудження єгипетських пірамід, але і над загадками храмів і пірамід в Мексиці, які були створені у часи майя. Чого варте хоча б древнє місто Паленке, на території якого знаходяться півтори тисячі будинків, храмів і пірамід!

"Це все було побудовано півтори тисячі років тому. Крім вражаючого масштабу, будівлі приховують безліч загадок. Наприклад, Храм написів - найвища і знаменита піраміда Паленке. Її таємниця - сотні малюнків, якими усіяні стіни всередині храму. Особливу увагу привертає зображення місцевого правителя Пакаль за кермом дивного механізму. Деякі дослідники вважають його інопланетним кораблем, приписуючи володарю зв'язок з прибульцями з космосу", - зазначив ведучий "Орла&Решки. Чудеса світу" Антон Зайцев.

Ще одна загадка - будівництво міста. Багато досліджень підтверджують, що майя будували всі без інструментів, коней і транспорту. Нікому досі не вдалося зрозуміти, як це можливо.

Древнє місто Паленке (фото: unsplash.com)

Факт №3: стародавні майя таємничо зникли

Не менш загадкове і містичне зникнення всіх жителів. Майя були відомі своєю жорстокістю і пристрастю до речовин, що дурманять розум. Тому, за однією з версій, жителі цього міста просто перерізали одне одного.

Місцеві жителі Мексики (фото: unsplash.com)

Факт №4: у Мексиці є проклятий каньйон

У Мексиці знаходиться каньйон Сумідеро, який входить в 20 найкрасивіших на планеті. Це глибока річкова долина з високими стрімкими схилами, таємничими джунглями і дикими тваринами, що ховаються в їхніх заростях.

"Кажуть, коли на ці землі прийшли колонізатори, сотні червоношкірих, не бажаючи їм здатися, кинулися прямо в ущелину. В ту мить на місце обрушилося прокляття, через яке люди боялися навіть наближатися до каньйону. Так що природа тут буяла і довгий час залишалася незайманою", - розповіла ведуча "Орла&Решки. Чудеса світу" Василина Хвостова.

Каньйон Сумідеро (фото: unsplash.com)

Факт №5: нащадки індіанців майя - фанати газованої води

Останні чистокровні індіанці майя п'ють газовану воду на сніданок, обід і вечерю. Справа в тому, що в Мексиці завжди були проблеми з питною водою, цим і користувалися виробники газованої води. Тепер напій вважається в Мексиці чимось священним. Хочете потрапити в гості до нащадків майя - не забудьте захопити в дар кілька пляшок газованої води.

Місцеві жителі Мексики (фото: unsplash.com)