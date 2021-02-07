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Діти

Зірковий український ведучий розповів, що потрібно показати дітям в Майамі

Автор: Lite

Маямі - одне з найкращих і найцікавіших міст США для сімейного відпочинку. Та й українські зірки облюбували це місце для проведення зимових канікул. Але що ж там дивитися і куди сходити з дітьми?

Топ місць, які обов'язково потрібно відвідати в Майамі з чадами, назвав у інтерв'ю РБК-Україна відомий ведучий і шоумен Анатолій Анатоліч.

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При цьому ведучий "Ранку з Україною" на каналі "Україна", який не так давно повернувся з чергової заокеанської подорожі, зазначає: цей список цікавих може бути нескінченним!

"Штати взагалі заточені під дітей, вся інфраструктура максимально комфортна для сімейного відпочинку. Парки розваг, зоопарки, парк фламінго, національні заповідники, наприклад, Сограсс, там живуть алігатори, Кі-Уест – найпівденніша точка США, дитячий музей, в якому діти можуть побачити алігатора-альбіноса", - розповів він.

Анатолій Анатоліч в США (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Та й взагалі, у будь-якому куточку Майямі можна зустріти ламантина, папугу.

"Про білок взагалі мовчу – вони на кожному кроці, ігуани там як домашні тварини, як коти. Ти спочатку в шоці, коли двометрова ігуана повзе повз тебе, а потім починає звикати. Це все Флорида", - резюмував шоумен.

Анатолій Анатоліч в США з донькою (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

До речі, зовсім недавно у Анатолія Анатоліча гостював Влад Яма, після чого активно ділився враженнями від поїздки в Майямі.

Раніше ми писали також, що Анатоліч розповів про оформлення документів для поїздки в США під час COVID-19.

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