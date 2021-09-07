"Далеко все не так просто, як здається": зірка українських серіалів Сергій Комаровський відверто розповів про життя

Сергій Комаровський у серіалі "Топтун" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Сергій, кого ви граєте в серіалі "Топтун"?

Мого персонажа звуть Олег Антонов. Я граю експерта-криміналіста і за сумісництвом психолога. І що найголовніше - є великим другом головного героя і його колегою.

На жаль, за сценарієм мій герой холостяк, але потім він закохується. І тоді його звичні стереотипи ламаються.

Як ви ставитеся до викликів, коли вам доводиться робити те, що ви ніколи не робили?

З повагою. Будь-який виклик у професійній сфері - це якесь взяття певного щабля. Якщо актор зміг показати щось нове, переступити якісь свої комплекси, тоді його дії викликають глибоку повагу, перш за все, до себе самого.

Сергій Комаровський (фото: прес-служба каналу "Україна")

Дивлячись на вас, створюється враження, що ви везуча людина, якій все легко дається. Чи так це насправді?

Це велика помилка (посміхнутися.) Якби ви мені поставили це питання багато років тому, я б, напевно, збрехав і сказав: "Так, так воно і є. Я везуча людина". А зараз можу чесно зізнатися, що в моєму житті, на жаль, далеко все не так просто, як здається. Я б і хотів, щоб було по-іншому, але як є, так і є. Хоча я ні про що не шкодую і все, що сьогодні маю, з'явилося в моєму житті тільки завдяки тому, що я вмію співчувати і співпереживати. Саме цього мені раніше не вистачало.

У житті ви відсікаєте те, що було раніше, коли заходите в новий проект, відносини, в колектив? Чи минуле вас не обтяжує і є джерелом знань?

Хороше запитання! Я спробую розкрити його для себе. Якщо це стосується роботи і безпосередньо зйомок в кіно, то в новий проект можна і потрібно нести акторський досвід. Але при цьому, як правило, персонажі між собою не перегукуються. Ти вживаєшся в роль певного героя і ведеш цей образ від початку роботи і до кінця. У наступному проекті це вже інший образ і інша психологічна історія, там неможливо надіти на себе облік попереднього героя. Це тільки заважає.

У життєвих ситуаціях минуле іноді допомагає вгадувати щось в певних ситуаціях, якщо щось подібне вже відбувалося.

Сергій Комаровський (фото: прес-служба каналу "Україна")

Ви залишаєте проблеми за порогом чи обговорюєте їх вдома?

Звичайно, обговорюю! Моя дружина - унікальна людина! У нас є, як ви сказали, синергія. Тобто те, що об'єднує мене з близькими людьми. У мене і у дружини спільні інтереси, дитина і цілі в житті. Хоча дружина терпить стільки непотрібних для неї емоцій.

Напевно, все-таки складно жити з актором. Але вона в цьому плані молодець: нівелює якісь мої імпульсивні сплески і часто допомагає формувати правильну думку і менше турбуватися про непотрібні речі.

Ви дуже відома людина. У неї немає бажання показати, хто її чоловік?

У дружини це прагнення вже пройшло.

Сергій Комаровський (фото: прес-служба каналу "Україна")

У вас не так багато публікацій в соцмережі. Як ви вважаєте, соцмережі відкривають людей чи роблять їх залежними від лайків і коментарів?

Можна навести як приклад Дмитра Нагієва. Він не викладає фото кожен день. У нього може бути одна публікація протягом тривалого періоду часу і при цьому півтора мільйона лайків. Але він відомий актор і самодостатня особистість. Нагієв не просуває себе за допомогою соцмереж. Йому це не потрібно.

Люди часто займаються самозамилуванням і постійно викладають фото. Якщо ж використовувати соцмережі як можливість заробити гроші, то на сторінці має простежуватися щось одне, інформаційно цікаве, і цього вже буде достатньо. А багато хто публікує якісь food-історії або процедури у ванній кімнаті. Я не прихильник цього. Для мене все-таки важливо: краще менше публікацій, але хороших.

Сергій Комаровський зіграв у серіалі "Топтун" (фото: прес-служба каналу "Україна")