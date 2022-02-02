Естетика 2000-х повертається: як одягнутися в стилі героїнь серіалу "Ейфорія"

"Ейфорія" - це не тільки проблеми дорослішання, пристрасті між героями, їх шлях від наркозалежності до себе, а ще й... мода.

Саме так: щотижня нові епізоди розкривають нові образи, які не можуть залишитися непоміченими: розшиті блискітками боді, сексуальні клубні сукні в дусі Брітні Спірс або Періс Хілтон, яскраві тіні і багато інших деталей естетики 2000-х.