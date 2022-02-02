Эстетика 2000-х возвращается: как одеться в стиле героинь сериала "Эйфория"

"Эйфория" – это не только взросление, накал страстей между героями, их путь от наркозависимости к себе, а еще и… мода.

Именно так: каждую неделю новые эпизоды раскрывают новые образы, которые не могут остаться незамеченными: расшитые блестками боди, сексуальные клубные платья в духе Бритни Спирс или Пэрис Хилтон, яркие тени и многие другие детали эстетики 2000-х.