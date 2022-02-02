Эстетика 2000-х возвращается: как одеться в стиле героинь сериала "Эйфория"
"Эйфория" – это не только взросление, накал страстей между героями, их путь от наркозависимости к себе, а еще и… мода.
Именно так: каждую неделю новые эпизоды раскрывают новые образы, которые не могут остаться незамеченными: расшитые блестками боди, сексуальные клубные платья в духе Бритни Спирс или Пэрис Хилтон, яркие тени и многие другие детали эстетики 2000-х.
Этот сериал стал мощным стильным вдохновением для поколения Z: наряды в духе нулевых так или иначе примерили на себя практически все герои "Эйфории", от Ри до Лекси, и, разумеется, поклонники сериала тут же стали гуглить, где найти такое же платье или костюм!
Одним словом, с легкой руки стилистов сериала, мир погрузился в авангардную моду 2000-х: укороченные топы с рюшами, броские спортивные комплекты, мешковатые джинсы с низкой посадкой, а также корсетные топы, сетчатые платья и все, что украшено стразами.
Как одеться в стиле "Эйфории"
- Высокие кеды и куртка-оверсайз, спортивная кофта поверх мешковатой футболки, как у Ри.
- Платье в блестках, крупные кольца-серьги, сарафан на бретельках с запахом, заколки в волосах и белые топы, как у Мэдди.
- Укороченные жакет, обтягивающие джинсы с низкой посадкой, как у Кэйси.
- Яркие тени, черное колье-чокер + спортивная куртка, укороченные жакеты и кофты поверх футблолки с принтом, как у Кэт.
- Платье без бретелей со стразами, романтичное платье с буфами с нежной вышивкой в цветочек, как у Лекси.
Как одеться в духе "Эйфории" (фото: instagram.com/euphoria)
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