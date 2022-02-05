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"Ейфорію" офіційно продовжили на 3 сезон

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Субота 05 лютого 2022 16:40
"Ейфорію" офіційно продовжили на 3 сезон Ру Беннет - персонаж Зендаи (фото: HBO)
Автор: Сергій Кулик

"Ейфорія", провокаційна шкільна драма з Зендаєй в головній ролі, офіційно отримає третій сезон.

Про продовження повідомили творці "Ейфорії" в офіційному Twitter-акаунті серіалу, це підтвердили також представники HBO.

В даний час транслюється другий сезон серіалу, а восьмий і останній епізод запланований на 27 лютого.

Виконавчий віце-президент HBO Programming Франческа Орсі зазначила, що творець "ейфорії" Сем Левінсон, Зендая, а також всі актори і учасники знімальної групи підняли серіал до 2 сезону на ще більш високий рівень. У HBO щасливі продовжувати працювати з командою

Серіал розповідає про життя молодої Ру Беннет( Зендая), яка намагається позбутися від наркотичної залежності і знайти своє місце в світі. У 1-му сезоні дівчина познайомилася з Джулс Вон (Хантер Шефер), завдяки якій їй стало легше управляти своїми почуттями і контролювати бажання повернутися до наркотиків. Однак у фіналі сезону Джулс покинула місто, після чого Ру зірвалася.

У 2-му сезоні Ру продовжила боротися із залежністю - проте на її шляху до тверезості почали виникати нові труднощі. При цьому Ру вирішила налагодити відносини з Джулс, яка повернулася. У той же час в житті Медді (Алекса Демі), Нейта (Джейкоб Елорді) і Кессі (Сідні Суїні) виникли нові проблеми.

Другий сезон стартував у січні 2022 року і відразу ж істотно збільшив свою популярність. Так, перша серія залучила на HBO 2,4 млн користувачів і побила рекорд за переглядами за всю історію платформи. Наступні серії на стрімінгу подивилися вже понад 13 млн осіб.

Раніше ми писали, як у новому епізоді "Ейфорії" відтворили сцени зі світового мистецтва

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