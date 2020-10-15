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Зірка серіалу "Кріпосна" потрапила в серйозну ДТП і сильно травмувала обличчя

Автор: Володимир Костирін

Актриса відверто розповіла про складну операцію після аварії

Зірка українського серіалу "Кріпосна" Фатіма Горбенко розповіла про страшну ДТП і отриманих в результаті аварії серйозні травми обличчя. Відома актриса зізналася, що в той момент могла втратити дуже цікаву роль в новій картині.

Але в справу втрутилася диво, і завдяки вмілим діям лікарів, особливостям організму і просто щасливим збігом обставин, Фатіма швидко пішла на поправку і зберегла можливість участі у зйомках нового серіалу "Мій улюблений ворог". Про це передали в прес-службі СТБ.

Як зазначила 33-річна актриса, у ДТП вона потрапила в Одесі цього літа разом з батьками. Їх врятували ремені та подушки безпеки, а от сама Горбенко сиділа на задньому сидінні не пристебнута, і тому сильно травмувалася.

Знаменитість госпіталізували з множинними переломами кісток лицьового черепа. В Одеському військовому госпіталі їй провели операцію і зафіксували уламки кісток в правильному положенні титановими пластинами.

"Незважаючи на те, що внаслідок сильного удару і хірургічного втручання обличчя було спотворене, лікарі і медсестри госпіталю впізнавали мене по ролі Олени Кореневої... Звичайно, мені було приємно, але я відчувала змішані почуття, оскільки розуміла, що до зйомок зможу приступити тільки після повного відновлення контуру обличчя, чутливості й мовлення. А це не раніше, ніж через кілька місяців, а то й пів року", - згадує Горбенко.

Однак насправді реабілітація йшла швидше, ніж очікувала актриса. До того ж з різних причин відтерміновувався початок зйомок серіалу "Мій улюблений ворог", а це дало час для відновлення. І ось після проб гриму актрису повністю затвердили на роль Лілії Стоцької - цей персонаж одержимий жагою помсти, але гонитва за справедливістю стане для неї фатальною.

"Мене надихнув образ леді Ліліт з міфології - перша дружина Адама, могутня і зла спокусниця", - прокоментувала нову роль Фатіма.

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Фатіма Горбенко (фото: stb.ua)

До речі, в цьому серіалі партнером Горбенко є Марк Дробот, відомий по ролі коханого Олени Кореневої Ніколя Дорошенка.

Нагадаємо, що Фатіма Горбенко крім великої кількості серіалів (включаючи мелодраму "Фортечна" і медичну драму "Акушерка") може похвалитися чималим досвідом зйомок в повнометражних картинах - одним з найвідоміших стала історична драма "Гетьман" (2015 рік), в якому актриса виконала роль дружини Богдана Хмельницького Гелени.

Раніше ми писали про те, що зірка "Кріпосної" розповіла про новий драматичний серіал та поділилася першими емоціями від складних зйомок.

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