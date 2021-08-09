Зірка українських серіалів розповіла про ставлення до жіночих тренінгів: "беру і роблю"

В інтерв'ю каналу "Україна" зірка відверто розповіла, чому не носить взуття на підборах, і розповіла про своє ставлення до жіночих тренінгів.

За словами Віталіни, вона в житті, як і її героїня, майже весь час проводить на роботі. Актриса не цікавиться жіночими тренінгами та майстер-класами.

"Мій "потік" ось тут, на знімальному майданчику. І він відбувається цілодобово. Якби у мене був зайвий час або мене дійсно не влаштовувало те, яка я є, тоді, можливо, мені захотілося б сходити на такі тренінги, носити довгі сукні та яскраві прикраси. Але особисто я не отримую від цього задоволення. Я люблю сукні в стилі кантрі!" - пояснила Біблів.

Віталіна Біблів (фото: прес-служба каналу "Україна")

До того ж, за словами актриси, через травму обох ніг їй не можна за медичними показаннями носити взуття на високих підборах. В іншому випадку ноги так викручує, що вже не до жіночності, краси і "потоку".

Але якщо дівчина відчуває себе комфортно в довгих сукнях, з кільцями і браслетами - це прекрасно! Віталіна зізналася, що захоплюється такими людьми.

"Яскравий тому приклад - наша Слава Красовська на проекті "Люся Інтерн". У її героїні шпильки 13 см! При цьому спинка рівна, підборіддя підняте, волосок до волоска. Вона як королева. Така красуня! Я б так не змогла. А Слава мені у відповідь каже:" А я б так не змогла", - поділилася актриса.

Віталіна Біблів (фото: прес-служба каналу "Україна")

Вона також зізналася, що на даний момент її не цікавлять пошуки себе, які стали модними останнім часом.

"Але я не знаю, що буде через рік. Може, я скажу: "Беру участь! Беру і роблю", - поділилася Заслужена артистка України.

Віталіна Біблів (фото: instagram.com/vitalinabibliv)