"Люся Інтерн": спливла дата прем'єри суперкомедійного серіалу з Риммою Зюбіною (фото)

Про що цей серіал і чому його так чекали - читайте у нашому матеріалі нижче.

Про що серіал "Люся Інтерн"

Глядачів чекає захоплююча історія Люсі Жук. Після того як від неї до молодої коханки пішов чоловік, вона вирішила в 50 років кардинально змінити своє життя.

"Є типаж жінок, які не мають жодних комплексів щодо віку. У таких людей стан душі одного якогось завислого періоду. І ось Люся - одна з них. З огляду на її ситуацію, можна було б лягти на диван, ридати, страждати й почати... пиячити. На жаль, дуже часто жінки саме так і роблять. Вони думають, що якщо у них немає стосунків та ще з роботою не все гаразд, то вже важко знайти стимул і вибратися з цієї ситуації", - коментує Зюбіна.

Фото зі знімального майданчика (фото: прес-служба каналу "Україна")

Але героїня серіалу навіть не думає впадати в депресію, розкисати та скаржитися на обставини. У неї є мрія - пройти інтернатуру, яку вона не встигла закінчити багато років тому. Однак, опинившись в стінах лікарні, Люся та інші інтерни потрапляють в непередбачувані ситуації.

"Я так скучила за комедіями! І в серіалі "Люся Інтерн" мені дали волю по-акторському розвернутися. До того ж у мене гострохарактерна роль", - зізнається актриса.

У серіалі дійсно багато кумедних сцен. Наприклад, головна медсестра на прізвисько Рупор, яку зіграла Віталіна Біблів, закохана в телеведучого Олексія Суханова. І так вийшло, що він опинився в її відділенні і навіть в одному ліжку з нею!

Фото зі знімального майданчика (фото: прес-служба каналу "Україна")

Не обійшлося в серіалі і без дотепного гумору ведучого каналу "Україна" Володимира Остапчука. Але кого він зіграв в "Люсі Інтерн" та з ким саме опинився в розкішному ресторані, стане відомо в одній із серій.

Цікаво, що хоча головні герої ситкому - медики, в серіалі немає нотацій з приводу медицини, він більше про життя й про стосунки.

Фото зі знімального майданчика (фото: прес-служба каналу "Україна")

Хто знімався у серіалі

У ситкомі можна буде побачити багатьох відомих українських акторів, серед яких зокрема Слава Красовська, Кирило Бін, Олександр Попов, Павло Кружнов, Ярослав Шахторін, Єлизавета Зайцева, Ганна Яремчук та інші.

Режисерами серіалу виступили Максим Литвинов та Олексій Даруга.