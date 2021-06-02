Свято 2 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини

У цей день православні християни вшановують пам'ять мучеників Фалалія, Олександра і Астерія.
Нижче в нашому матеріалі читайте про всі прикмети і табу цього дня.
Ці мученики постраждали за віру в Христа при правлінні римського імператора Нумеріана (283-284).
На Русі цей день мав назву "грядочник", "тепловей", "Фалалей-тепловей","Фалалей-огуречник".
У цей день, за народною прикметою, потрібно було висівати огірки. Робилося це, по можливості, таємно: від цікавих, щоб уникнути пристріту, потрібно було приховувати і гряду, і перший виріс на ній огірок, який треба було зірвати і закопати де-небудь на городі, подалі від чужих очей, щоб інший урожай огірків був хорошим.
Іменини сьогодні відзначають: Олексій, Володимир, Олександра, Тимофій, Микита, Йосип, Фалалія, Лілія, Сусанна.
Раніше ми писали, які свята відзначаються в червні 2021 року, і скільки буде у нас вихідних і робочих днів.