Український блогер експерементує в жанрі "а капела", створюючи патріотичні пісні

З вторгненням російських військ в Україну, почав створювати композиції, що піднімають дух воїнів і мирного населення нашої країни. Блогер самостійно створює музичні партії а капелла, з'єднуючи їх потім в одну пісню.

Ми зв'язалися з Євгеном і трохи розпитали його про життя під час війни і творчість.

Звідки ти?

- Місто Кам'янське Дніпропетровської області, в минулому Дніпродзержинськ.

Як ти почав робити свій контент?

- Почав записувати ролики трохи більше року тому, коли раптом зрозумів, що у мене є все обладнання і бажання цим займатися. Першою піснею була Kosatka від групи Latexfauna.

Як проходить твій день?

- Прокидаюся, зарядка хвилин 20 (тому що в цьому бункерному режимі життя дуже мало руху), снідаю і починаю працювати. Викладаю вчора зроблене відео, думаю над концепцією наступного, пишу аранжування, записую, знімаю, зводжу, монтую. Плюс витрачаю час на чернетки-формування ідей на майбутнє. Іноді перериваюся на їжу і те, щоб написати близьким і дізнатися, чи добре у них і відповідаю сам, коли пишуть. І весь час залишається намагаюся комусь допомогти.

Будуєш плани на майбутнє?

Плани жити. Більше творчості, більше спорту. Студію свою бажаю відкрити. Але зараз потрібно перемогти.

Як ти почав робити патріотичні пісні?

До цього я не чіпав фольклор і схожу тематику, робив аранжування на популярні пісні. А тут варто відзначити, що бажання, навіть не так-не можливість не робити патріотичні пісні прийшло в ту ж секунду, як прочитав новину, що війна почалася. Пам'ятаю почуття божевільного гніву і бажання його сублімувати. Так і записав на одному диханні "Зродилися ми великої години". А далі якось саме пішло. Зараз відчуваю, що роблю що-небудь потрібне, і це надихає.