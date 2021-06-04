Як виглядати красиво навіть о 5 ранку: дієві поради від ТВ-зірок

Олена Халілова

Хороший гример замінює будь-які ритуали краси. Насправді, треба просто виспатися, зробити маску для "сяючого обличчя" і прийти в гарному настрої. Як би добре тебе не одягли, а не нафарбували, яку не зробили красиву зачіску, коли у тебе поганий настрій - дратівливість читається в очах. Щоб був гарний настрій, ви повинні бути задоволені собою, сім'єю, роботою. Краса - це про настрій, впевненість і про розум.

Олена Халілова (фото: KYIV.LIVE)

Марина Арістова

Обов'язково - щоденне ретельне очищення шкіри обличчя, зволоження та живлення волосся різними масками і кондиціонерами. Головне, на мій погляд, вчасно приходити до фахівців: перукаря, косметолога та інших майстрів, якщо раптом почалися якісь незрозумілі процеси зі шкірою, волоссям і т. д. Мені пощастило, поки моє волосся відчуває себе добре і моє обличчя теж в порядку. Тому просто тримаю руку на пульсі.

Марина Арістова (фото: KYIV.LIVE)

Діна Бернацька

Регулярно відвідую косметолога. Користуюся професійними засобами для зняття макіяжу. Професійними кремами. І, звичайно ж, харчування! Це - запорука гарного, свіжого кольору обличчя. Я не їм м'яса, можливо, тому мені легше виглядати красиво? Задумайтесь!

Діна Бернацька (фото: KYIV.LIVE)

Інна Мірошниченко

Зовнішній вигляд залежить в основному від харчування, поменше - від спорту і зовсім небагато - від генетики.

Для мене існує правило: не їсти нічого шкідливого, солоного і солодкого ближче до ночі, щоб організм вночі спав, відновлювався, а не перетравлював їжу.

З ритуалів краси - це, звичайно, спорт. Три тренування на тиждень достатньо, щоб тримати себе в тонусі і гарному настрої. З яким настроєм ми йдемо в день - з таким його і проживаємо.

Інна Мірошниченко (фото: KYIV.LIVE)

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Перед сном я завжди згадую, що прожила відмінний день і налаштовую себе на ще кращий день, який буде завтра.

Ну і, звичайно, прості комплексні вправи, щоб виглядати свіжо - це масаж скребком гуаш, масаж руками і лімфодренажна гімнастика. Ці вправи не займають багато часу і допомагають мені бадьоро починати новий день, навіть о п'ятій ранку (коли потрібно встигнути на ефір).

Валерія Лобач

Підтримка краси - дивлячись про що ми говоримо. Якщо ми згадуємо макіяж, то це обов'язкова процедура щоранку, адже тележурналіст - це обличчя в кадрі, яке повинно випромінювати позитив і життєрадісність. І о 4 ранку, і о 11 вечора. Що стосується догляду за шкірою, волоссям та іншим, чесно кажучи, не завжди є час.

Але якщо ти постійно заходиш в гримерку і накладаєш тонни лаку для красивої шевелюри, то, природно, маска для волосся перед сном - обов'язково. Як і сироватка для обличчя. Головне - все повинно бути в міру і за віком! Але, знаєте, в такому шаленому ритмі починаєш цінувати дні, коли у тебе є час на просту пінну ванну з качками.

Валерія Лобач (фото: KYIV.LIVE)