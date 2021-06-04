Ці зірки довели, що стати мамою можна і після 40-ка: немає нічого страшного!

Народжувати після сорока - не страшно! Адже головне стежити за своїм здоров'ям і залишатися молодою душею для себе і своїх дітей, виховуючи їх усвідомлено.
Lite вирішив розповісти про, відомих зірок, які стали мамами в зрілому віці.
Монніка Беллуччі
Спекотна італійська красуня народила первістка рівно в 40. На другого ж вона вирішила тільки в 46. Тепер вона виховує двох чарівних дочок, одна з яких вже успішна модель.
Моніка народжувала природним шляхом і діти народилися без будь-яких відхилень, хоч актрисі це списують більше на удачу. І рекомендують зрілим породіллям скористатися допомогою лікарів, якщо все проходить не так гладко.
Моніка Белуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Ума Турман
Зірка фільму Тарантіно сьогодні - турботлива мати трьох діточок. Старша дочка і середній син народилися в шлюбі з актором Ітаном Хоуком. А ось молодшенька, зі складним ім'ям Розалінд Аруш Аркадін Алталун Флоренс Турман-Бюссон є дочкою відомого фінансиста Арпада Бюссона. Вони з Умою познайомилися в Італії. Народила ж Розалінду актриса, коли їй виповнилося 42 роки. І третя вагітність далася розумі нелегко, знадобилося багато зусиль, щоб привезти після себе в порядок.
Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)
Сальма Хайек
Завойовуючи олімп слави в такому юному віці актриса і думати не могла про дітей. Коли ж їй перевалило за 40, тоді вона і зважилася на первістка. І народила чудову дівчинку від мільярдера Франсуа Піно.
Після народження дочки пара на час розлучилася, але пізніше вони усвідомили свою помилку і зіграли весілля. За словами Сальми, якби вона народила в 30 років, то не змогла б забезпечити дитину всім тим, чим може дозволити зараз. Її дочці пощастило народитися у зрілих і самодостатніх батьків.
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Холлі Беррі
Лауреатка премій "Оскар", "Глобус" і "Еммі" досягла вершин у кар'єрі і повторила долю Моніки Беллуччі. Так само вперше народивши дочку в 41 рік, а малюка Масео-Роберта в 46!
Холлі Беррі (фото: instagram.com/halleberry)
На жаль, доля доньки Нали склалася нелегко. Батьки розлучилися, коли та була зовсім дитиною, а після довго боролися в суді за право опіки.
Друга вагітність для новоспеченої пари стала великою несподіванкою. Появою на світ Масео вони називають не інакше як диво, адже актриса вже була на порозі менопаузи.
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