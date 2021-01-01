1 січня: головні прикмети та забобони, що строго не можна робити

1 січня настає Новий рік 2021. Також 1 січня православні християни вшановують пам'ять святого великомученика Боніфатія, який жив у Римі на рубежі III-IV століть і прославився стійкістю за віру і безстрашністю перед загрозою звірячих тортур і страти.

Вважається, як зустрінеш Новий рік - так його і проведеш, тому в цю дату існує ряд забобонів прикмет.

Забобони і що не можна робити 1 січня

Наші предки вважали дуже хорошим знаком прокинутися в перший день нового року під собачий гавкіт і першим на вулиці зустріти чоловіка. Тоді цій людині весь рік буде посміхатися щастя і удача. Зверніть увагу і на знахідки, вони дадуть знак, що буде вас чекати в 2021 році.

1 січня ні в якому разі не можна працювати, відпочиньте в цю дату, все можна встигнути на наступний день. Якщо ви будете прибирати вдома або шити, прати - рік буде зі збитками.

У перший день нового року намагайтеся не віддавати борги – всі місяці будете розплачуватися. Краще все залагодити всі фінансові справи до настання новорічної ночі, тоді і в новий рік ви ввійдете без проблем.

Не викидайте нічого з дому 1 січня - можна викинути за поріг всю радість. Так вважали наші предки. Те ж стосується новорічних недогорілих свічок і страв до святкового столу.

Вважалося поганою прикметою сваритися 1 січня, бо конфлікт можна ненароком перенести на сім'ю і весь рік страждати від розбратів.

В Новий рік і день пам'яті Воніфатія вважалося, що торговці можуть привернути до себе хороший достаток. Для цього треба було тільки дати знижку першому покупцеві.

Важливі прикмети 1 січня

Якщо в перший день Нового року буде зоряне нічне небо без хмар, то це обіцяло багатий врожай ягід;

Яка погода сьогодні, така і в червні буде;

Іній на деревах 1 січня вважався хорошим знаком для проведення сільськогосподарських робіт;

Якщо перша ніч Нового року місячна, то це віщувало багатий урожай гороху, сочевиці і бобових культур;

Легкий снігопад 1 січня говорив про те, що добре вродить пшениця

Як ми писали раніше, як будуть святкувати Новий рік українські зірки.