1 січня: головні прикмети та забобони, що строго не можна робити

1 січня настає Новий рік 2021. Також 1 січня православні християни вшановують пам'ять святого великомученика Боніфатія, який жив у Римі на рубежі III-IV століть і прославився стійкістю за віру і безстрашністю перед загрозою звірячих тортур і страти.
Вважається, як зустрінеш Новий рік - так його і проведеш, тому в цю дату існує ряд забобонів прикмет.
Наші предки вважали дуже хорошим знаком прокинутися в перший день нового року під собачий гавкіт і першим на вулиці зустріти чоловіка. Тоді цій людині весь рік буде посміхатися щастя і удача. Зверніть увагу і на знахідки, вони дадуть знак, що буде вас чекати в 2021 році.
1 січня ні в якому разі не можна працювати, відпочиньте в цю дату, все можна встигнути на наступний день. Якщо ви будете прибирати вдома або шити, прати - рік буде зі збитками.
У перший день нового року намагайтеся не віддавати борги – всі місяці будете розплачуватися. Краще все залагодити всі фінансові справи до настання новорічної ночі, тоді і в новий рік ви ввійдете без проблем.
Не викидайте нічого з дому 1 січня - можна викинути за поріг всю радість. Так вважали наші предки. Те ж стосується новорічних недогорілих свічок і страв до святкового столу.
Вважалося поганою прикметою сваритися 1 січня, бо конфлікт можна ненароком перенести на сім'ю і весь рік страждати від розбратів.
В Новий рік і день пам'яті Воніфатія вважалося, що торговці можуть привернути до себе хороший достаток. Для цього треба було тільки дати знижку першому покупцеві.
Як ми писали раніше, як будуть святкувати Новий рік українські зірки.