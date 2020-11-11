11 листопада не залишайте дітей без нагляду: що можна і не можна робити сьогодні

11 листопада 2020 року вшановується пам'ять відразу двох святих мучеників Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянині. У народі святу Анастасію вважали покровителькою овець, а святого Аврамія - захисником пастухів і овчарів. Тому цей день ще називали см. Що можна і не можна робити сьогодні, прикмети і важливі традиції - читайте в нашому матеріалі

Раніше цей день був пов'язаний з початком стрижки овець. Люди бралися за пряжу, в'язали речі, готуючись до холодної і довгої зими, пише lt.sputniknews.

Головні традиції 11 листопада

До обіду господині обов'язково треба приготувати пиріг, виготовлений з борошна нового врожаю, а також зтушити баранину і подати її до пшеничної каші.

Найголовнішим частуванням цього дня був овечий і козячий сир. Готували і подавали до столу ласощі найчастіше дівчата і жінки, які в цей день святкували іменини.

Цей день заведено проводити в сімейному колі, вважалося, що це зробить сім'ю міцнішою і щасливішим.

Вівчарне свято 11 листопада (фото: pixabay.com)

Що суворо заборонено робити на Вівчарне свято

Не можна в цей день проводити час з незнайомими або малознайомими людьми, вважається, що це до конфліктів і невдач.

Категорично забороняється залишати на Анастасію і Авраамія дітей без нагляду, в іншому випадку можливі неприємності і навіть біди.

У свято 11 листопада також не можна накопичувати в собі злість і сумувати, страждати про минуле.

Не варто займатися ремонтом одягу та взуття, інакше привернете у своє життя невдачі.

Народні прикмети на 11 листопада

Хмари низько сунуть по небу - до похолодання.

Пішов дощ - вже скоро настане зима.

Якщо провести цей день зі своєю сім'єю, то вона буде дружною та міцною.

Проведеш день у компанії незнайомців - чекай сварки.

Якщо жінка в цей день одягне коралове намисто - буде щасливою.

Раніше ми писали, як правильно загадати бажання в дзеркальну дату 11.11.2020, щоб воно обов'язково збулося.

Також повідомлялося, які свята і скільки вихідних чекають на українців у листопаді 2020.