11 листопада не залишайте дітей без нагляду: що можна і не можна робити сьогодні

День 11 листопада 2020 року має ряд важливих традицій і заборон. За якими прикметами стежили наші предки - читайте в матеріалі
11 листопада 2020 року вшановується пам'ять відразу двох святих мучеників Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянині. У народі святу Анастасію вважали покровителькою овець, а святого Аврамія - захисником пастухів і овчарів. Тому цей день ще називали см. Що можна і не можна робити сьогодні, прикмети і важливі традиції - читайте в нашому матеріалі
Раніше цей день був пов'язаний з початком стрижки овець. Люди бралися за пряжу, в'язали речі, готуючись до холодної і довгої зими, пише lt.sputniknews.
До обіду господині обов'язково треба приготувати пиріг, виготовлений з борошна нового врожаю, а також зтушити баранину і подати її до пшеничної каші.
Найголовнішим частуванням цього дня був овечий і козячий сир. Готували і подавали до столу ласощі найчастіше дівчата і жінки, які в цей день святкували іменини.
Цей день заведено проводити в сімейному колі, вважалося, що це зробить сім'ю міцнішою і щасливішим.
Вівчарне свято 11 листопада (фото: pixabay.com)
Не можна в цей день проводити час з незнайомими або малознайомими людьми, вважається, що це до конфліктів і невдач.
Категорично забороняється залишати на Анастасію і Авраамія дітей без нагляду, в іншому випадку можливі неприємності і навіть біди.
У свято 11 листопада також не можна накопичувати в собі злість і сумувати, страждати про минуле.
Не варто займатися ремонтом одягу та взуття, інакше привернете у своє життя невдачі.
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