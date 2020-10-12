12 жовтня пустіть мандрівника в дім: що можна і не можна робити сьогодні

12 жовтня 2020 року віруючі православної традиції вшановують пам'ять святого Феофана Милостивого і преподобного Киріака Відлюдника. Вони були вірними вірі, допомагали бідним і приймали всі випробування, що ставали на їхньому шляху.

Втім, в народі Феофана називали Милостивим не тільки за його добре серце, але і за те, що в цей день була "м'яка" тепла погода, хоча іноді і похмура. Про це пише sputniknews.

Головні традиції 12 жовтня

За одним із переказів Феофан в цей день накидає на змерзле осіннє сонце свій каптан, завдяки чому ненадовго поверталася тепла погода.

Сьогодні потрібно з особливою почестю ставитися до мандрівників і пустельників, так як святий Киріак вважається їхнім покровителем. Подорожніх запрошували в будинок, давали не тільки воду, але і ситно годували. А якщо неподалік жив пустельник, то йому приносили млинці і мед, але намагалися не турбувати.

Сьогодні також свого роду "професійне свято" мисливців. На Феофана вони ходили на зайця. Раніше в цей день міг вже лежати сніжок, а зайці ще не встигли змінити шубку з сірої на білу, тому їх добре було видно.

Мисливці закінчували день застіллям, під час якого розповідали різні мисливські розповіді.

Що суворо заборонено робити на Феофана

Не можна в цей день влаштовувати широких гулянь, веселитися і влаштовувати будь-яку розпусту.

Заборонено також грішити і лихословити, інакше ви можете накликати біду на себе і близьких.

Не можна в цей день також тринькати гроші.

Прикмети на сьогодні

Якщо небо усипане зірками - осінь буде суха. А якщо гриби з'явилися в лісі - чекай затяжної золотої пори.

Грім у цей день - до безсніжної зими.

Якщо свіжий ранковий вітер вдень посилюється, а до вечора слабшає - утримається ясна погода.

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