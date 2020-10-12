12 жовтня пустіть мандрівника в дім: що можна і не можна робити сьогодні

12 жовтня називали "милостивим" за теплу погоду
12 жовтня 2020 року віруючі православної традиції вшановують пам'ять святого Феофана Милостивого і преподобного Киріака Відлюдника. Вони були вірними вірі, допомагали бідним і приймали всі випробування, що ставали на їхньому шляху.
Втім, в народі Феофана називали Милостивим не тільки за його добре серце, але і за те, що в цей день була "м'яка" тепла погода, хоча іноді і похмура. Про це пише sputniknews.
За одним із переказів Феофан в цей день накидає на змерзле осіннє сонце свій каптан, завдяки чому ненадовго поверталася тепла погода.
Сьогодні потрібно з особливою почестю ставитися до мандрівників і пустельників, так як святий Киріак вважається їхнім покровителем. Подорожніх запрошували в будинок, давали не тільки воду, але і ситно годували. А якщо неподалік жив пустельник, то йому приносили млинці і мед, але намагалися не турбувати.
Сьогодні також свого роду "професійне свято" мисливців. На Феофана вони ходили на зайця. Раніше в цей день міг вже лежати сніжок, а зайці ще не встигли змінити шубку з сірої на білу, тому їх добре було видно.
Мисливці закінчували день застіллям, під час якого розповідали різні мисливські розповіді.
Не можна в цей день влаштовувати широких гулянь, веселитися і влаштовувати будь-яку розпусту.
Заборонено також грішити і лихословити, інакше ви можете накликати біду на себе і близьких.
Не можна в цей день також тринькати гроші.
Раніше ми писали про всі свята жовтня і додаткові вихідні в цьому місяці.
Також повідомлялося, що в Україні з'явиться два нових професійних свята.