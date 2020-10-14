14 жовтня Покрова Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити в це свято

У цей день святкується Покров Пресвятої Богородиці (колаж РБК-Україна)

Покрова вважається одним з найголовніших православних свят

Яке сьогодні свято. 14 жовтня християни відзначають велике свято Покров Пресвятої Богородиці.

В основу свята покладено переказ про появу Андрія, Христа, Божої Матері у Влахернському храмі в Константинополі, в якому зберігалася риза Божої Матері. Богослужбові особливості багато в чому відповідають Богородичним дванадесятим святам, хоча сам свято Покрови Пресвятої Богородиці належить до великих свят.

14 жовтня Покрова Пресвятої Богородиці (фото: ysia.ru)

Покров Пресвятої Богородиці шанувалося в Київській Русі як символ особливого заступництва Богоматері Руської землі. На думку дослідників, велике значення для середньовічної Русі мало "закладене в символі Покриву громадський початок". Специфіка цього свята полягає в шануванні образів Церкви як "покрова, огорожі, захисту".

Традиції і прикмети

Цей день пов'язаний з прикметами і традиціями. Вважається, що Покрова – перше по-справжньому осіннє свято. З цього дня розпочиналися вечірні дівочі посиденьки і осінній весільний сезон.

У народній традиції цей день відзначалася зустріч осені з зимою. Сама назва народна етимологія пов'язує з першим снігом, який "покривав" землю, вказуючи на близькість зимових холодів. Найголовніша прикмета у наших предків була така: "Яка Покрова - така й зима".

Головні прикмети цього дня

Якщо вітер дме зі сходу чи заходу — чекай суворої зими, якщо з півдня — м'яку, якщо з півночі — на сніжну.

Якщо на Покрову листя з дерев повністю облетять — зима буде легкою, сніжною. Якщо залишаться — прийдуть сильні морози.

Журавлі відлетіли до настання свята — взимку буде холодно, після нього — тепло.

Сніг випав на Покрову — Дмитрієв день (8 листопада) теж сніговий буде.

Якщо снігу у цей день немає, то вже до грудня не випаде.

Що не можна робити на Покрову

На Покрову не прийнято працювати по дому, займатися прибиранням і пранням. Можна тільки приготувати святковий обід.

Відмовляти в гостинності. Чим більш привітний прийом гостям ви надасте, тим більше достатку в домі.

Сваритися і лихословити ні в якому разі не можна в велике свято.

Вживати алкоголь і переїдати.

У цей день можна і треба гуляти весілля. З цієї дати починався зимовий сезон одружень.

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