14 октября Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот праздник

Покрова считается одним из самых главных православных праздников

Какой сегодня праздник. 14 октября христиане отмечают большой праздник Покров Пресвятой Богородицы.

В основу праздника положено предание о явлении Андрею, Христа, Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Божьей Матери. Богослужебные особенности во многом соответствуют Богородичным двунадесятым праздникам, хотя сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к великим праздникам.

14 октября Покрова Пресвятой Богородицы (фото: ysia.ru)

Покров Пресвятой Богородицы почитался в Киевской Руси как символ особого покровительства Богоматери Русской земле. По мнению исследователей, большое значение для средневековой Руси имело "заложенное в символе Покрова общественное начало". Специфика этого праздника заключается в почитании образов Церкви как "покрова, ограды, защиты".

Традиции и приметы

Этот день связан с приметами и традициями. Считается, что Покрова – первый по-настоящему осенний праздник. С этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и осенний свадебный сезон.

В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой. Само название народная этимология связывает с первым снегом, который "покрывал" землю, указывая на близость зимних холодов. Самая главная примета у наших предков была такая: "Какая Покрова - такая и зима".

Конечно же в этот день принято обращаться с молитвой к Богородице и просить у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и, конечно же, в любви. Если это делать, в течение всего года Богородица оберегает человека, которая у нее в этот день просит помощи, покрывая ее своим покровом.

Главные приметы этого дня

Если ветер дует с востока или запада — жди суровую зиму, если с юга — мягкую, если с севера — снежную.

Если к Покрову листья с деревьев полностью облетят — зима будет легкой, снежной. Если останутся — придут сильные морозы.

Журавли улетели до наступления праздника — зимой будет холодно, после него — тепло.

Снег выпал на Покров — Дмитриев день (8 ноября) тоже снежный будет.

Если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет.

Что нельзя делать на Покрову

На Покров не принято работать по дому, заниматься уборкой и стиркой. Можно только приготовить праздничный обед.

Отказывать в гостеприимстве. Чем более радушный прием гостям вы окажете, тем больше достатка будет в доме.

Ругаться и сквернословить ни в коем случае нельзя в большой праздник.

Употреблять алкоголь и переедать.

В этот день можно и нужно гулять свадьбу. С этой даты начинался зимний сезон бракосочетаний.

Отметим, что в эту дату в Украине празднуется также День защитника. Во всей стране этот день объявлен выходным.

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