14 жовтня Покрова Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити в це свято

Покрова вважається одним з найголовніших православних свят
Яке сьогодні свято. 14 жовтня християни відзначають велике свято Покров Пресвятої Богородиці.
В основу свята покладено переказ про появу Андрія, Христа, Божої Матері у Влахернському храмі в Константинополі, в якому зберігалася риза Божої Матері. Богослужбові особливості багато в чому відповідають Богородичним дванадесятим святам, хоча сам свято Покрови Пресвятої Богородиці належить до великих свят.
Покров Пресвятої Богородиці шанувалося в Київській Русі як символ особливого заступництва Богоматері Руської землі. На думку дослідників, велике значення для середньовічної Русі мало "закладене в символі Покриву громадський початок". Специфіка цього свята полягає в шануванні образів Церкви як "покрова, огорожі, захисту".
Традиції і прикмети
Цей день пов'язаний з прикметами і традиціями. Вважається, що Покрова – перше по-справжньому осіннє свято. З цього дня розпочиналися вечірні дівочі посиденьки і осінній весільний сезон.
У народній традиції цей день відзначалася зустріч осені з зимою. Сама назва народна етимологія пов'язує з першим снігом, який "покривав" землю, вказуючи на близькість зимових холодів. Найголовніша прикмета у наших предків була така: "Яка Покрова - така й зима".
У цей день можна і треба гуляти весілля. З цієї дати починався зимовий сезон одружень.
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