RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

15 грудня - присвятіть день спокою: що строго не можна робити, всі прикмети

Автор: Lite

15 грудня відзначається день святого пророка Авакума, який вважається восьмим з 12 малих пророків. Святий жив у VII столітті і ще тоді передбачив полон Вавилоном Ізраїлю, падіння Єрусалиму і повне руйнування єврейського золотого диво-храму.

Зазначається, що до початку облоги Єрусалиму пророк покинув місто і оселився в Аравії, де став допомагати місцевим женцям. Одного разу Авакум приніс їжу пророкові Даниїлу, кинутому в рів з левами.

Після закінчення війни з вавилонянами пророк Авакум повернувся у свою вітчизну, де і помер у глибокій старості.

Пророк Авакум жив у 7 столітті до Різдва Христового (фото: tatmitropolia.ru)

Традиції і прикмети цього дня

Згідно з народним звичаєм, у цей день прийнято молиться про вигнання з дому всякої нечисті, і дарування міцного спокійного сну. Жінки роблять домашню роботу, а молоді дівчата збираються на вечорниці. Єдина відмінність від інших буднів - в цей день не проходять веселощів. Він присвячується шиття, рукоділля і в'язання.

Також в цей день найбільш ефективними вважаються обряди від безсоння у дітей.

Прикмети цього дня

  • Якщо у цей день випаде багато снігу, то буде хороший урожай трави, передвіщає відмінний сінокіс.
  • Якщо на Авакума погана погода - вона протримається до кінця січня.
  • Якщо, незважаючи на холод, заспіває півень – чекай відлиги.
  • Якщо домашня птиця ляскає крилами і поводиться галасливо – скоро почнеться завірюха.
  • Якщо кішка весь час спить – бути морозів.
  • Якщо мороз на склі малює химерні візерунки – весна обрадує буйством фарб і раннім теплом.

Іменини 15 грудня відзначають: Авакум, Андрій, Афанасій, Володимир, Олена, Іван, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Сергій, Степан, Тамара.

Як ми раніше писали, в Україні з 1 січня почнеться "природний карантин".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздники