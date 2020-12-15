15 грудня - присвятіть день спокою: що строго не можна робити, всі прикмети

15 грудня відзначається день святого пророка Авакума, який вважається восьмим з 12 малих пророків. Святий жив у VII столітті і ще тоді передбачив полон Вавилоном Ізраїлю, падіння Єрусалиму і повне руйнування єврейського золотого диво-храму.
Зазначається, що до початку облоги Єрусалиму пророк покинув місто і оселився в Аравії, де став допомагати місцевим женцям. Одного разу Авакум приніс їжу пророкові Даниїлу, кинутому в рів з левами.
Після закінчення війни з вавилонянами пророк Авакум повернувся у свою вітчизну, де і помер у глибокій старості.
Згідно з народним звичаєм, у цей день прийнято молиться про вигнання з дому всякої нечисті, і дарування міцного спокійного сну. Жінки роблять домашню роботу, а молоді дівчата збираються на вечорниці. Єдина відмінність від інших буднів - в цей день не проходять веселощів. Він присвячується шиття, рукоділля і в'язання.
Також в цей день найбільш ефективними вважаються обряди від безсоння у дітей.
Прикмети цього дня
Іменини 15 грудня відзначають: Авакум, Андрій, Афанасій, Володимир, Олена, Іван, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Сергій, Степан, Тамара.
Як ми раніше писали, в Україні з 1 січня почнеться "природний карантин".