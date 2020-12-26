До +15 градусів тепла та дощі: синоптики уточнили прогноз на Новий рік і Різдво 2021

Погода в Україні на Новий рік і Різдво 2021 (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні на Новий рік і Різдво 2021 буде аномально теплою і з дощами. За даними синоптиків, локально стовпчики термометрів сягатимуть +8... +15 градусів у ніч з 31 грудня на 1 січня. Вже до Різдва, яке святкується 7 січня, фахівці говорять про зниження середньодобової температури, проте сильних морозів все одно не очікується. Детальний прогноз опублікований на метеорологічному ресурсі Gismeteo.

Як повідомляється, традиційно найтепліше в Україні на Новий рік буде на півдні країни, а також в центральних і західних областях. Там 31 грудня очікується в середньому від +5 (у Львівській області) до +10 градусів (в Одеській області). Аномально високими будуть температури на Кримському півострові, де до останнього дня 2020 року очікується до +15 градусів протягом дня.

На сході та півночі України стовпчики термометрів будуть триматися в межах 0... +3 градусів вдень і з невеликими мінусами в нічний час.

За прогнозами синоптиків, 1 січня північно-східні, центральні, західні й деякі південні області накриє дощ. В разі заморозків, як на сході, на дорогах може виникнути небезпечна ожеледиця.

На Різдво в Україні очікується менше тепла погода, але при цьому і буде менше опадів. Так, На сході, півночі, в центрі країни очікується переважно від 0 до +2 градусів протягом доби. При цьому на заході та півдні нашої країни очікується більш тепла погода – до +5 градусів вище нуля. У Києві при цьому на 7 січня прогнозується випадання опадів.

Карти погоди на місяць з грудня 2020 за січень 2021:

Погода в Києві на Новий рік і Різдво 2021 (скріншот: gismeteo.ua)

Погода у Харкові на Новий рік і Різдво 2021 (скріншот: gismeteo.ua)

Погода у Луганську на Новий рік і Різдво 2021 (скріншот: gismeteo.ua)

Погода у Львові на Новий рік і Різдво 2021 (скріншот: gismeteo.ua)

Погода у Донецьку на Новий рік і Різдво 2021 (скріншот: gismeteo.ua)

Погода у Запоріжжі на Новий рік і Різдво 2021 (скріншот: gismeteo.ua)

Погода в Одесі на Новий рік і Різдво 2021 (скріншот: gismeteo.ua)

Погода в Криму на Новий рік і Різдво 2021 (скріншот: gismeteo.ua)

Нагадаємо, що нещодавно в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди в Україні на січень 2021 року.

Також ми писали про те, що синоптики в прогнозі на першу половину січня 2021 розповідали, що в Україну йде аномальне потепління до +16.