В Україну йде аномальне потепління до +16: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні принесе відлигу до кінця року і в період новорічних свят, а в деяких регіонах стовпчики термометрів взагалі "підстрибнуть" до +16 градусів, що є аномальним для цієї пори року.

Згідно з оновленим прогнозом синоптиків Gismeteo, в Україні наприкінці грудня і в першій половині січня температура повітря в середньому коливатиметься в межах -9... +9 градусів.

При цьому в Криму та у південних областях за кілька днів до Нового року очікується різке потепління.

Прогноз погоди в різних містах України до середини січня 2021

Якщо у Києві зимові свята 19 грудня - День святого Миколая та 1 січня - Новий рік принесуть +1... +2 градуси та невеликий дощ з мокрим снігом, то вже 7 січня на Різдво очікується -3 градуси вдень і снігопад. Найтеплішим днем буде 25 грудня, коли стовпчики термометрів покажуть +5 градусів. Перші два тижні 2021-го будуть "мінуси" до -3 градусів вдень та до -8 градусів вночі.

У Дніпрі буде домінувати мінлива хмарність та похмура погода. Сильний сніг очікується 24 і 25 грудня. На Новий рік синоптики прогнозують опади і +3 градуси, а на Різдво - мокрий сніг та -1 градус. З 5 по 13 січня триватиме період невеликих снігопадів, температура повітря вдень становитиме -1.. -2 градуси, а в нічний час буде до -6 градусів.

У Львові День Миколая подарує +5 градусів і мінливу хмарність, Новий рік - мокрий сніг і -1 градус, а Різдво піднесе похмуру погоду з опадами та -1 градусом. Період дощів з мокрим снігом триватиме з 22 грудня по 1 січня, а з 5 по 13 січня очікується сніг. Найтеплішим днем стане 24 грудня - буде +8 градусів вдень. Найхолоднішим - 11 січня, коли буде -7 градусів у нічний час.

У Харкові на відміну від вищеназваних міст період 23-24 грудня принесе замість тепла холод до -4 градусів вдень та -8 градусів вночі. Очікуються дощі та мокрий сніг з 24 по 28 грудня, потім сніг з 1 по 10 січня (у ці дні будуть "мінуси", але не сильні). На Новий рік буде близько нуля, а на Різдво похолодає до -4 градусів.

У Сімферополі пануватиме надзвичайно тепла погода: протягом місяця єдиним днем з мінусовою температурою стане 22 грудня (-1 градус), а в цілому на півострові стовпчики термометрів коливатимуться в середньому у межах +3... +7 градусів. При цьому 27-28 грудня очікується аж +15... +16 градусів. Періодично пройдуть дощі, а натяк на сніг можна буде чекати саме на Різдво - з 7 січня в нічний час почнуться легкі "мінуси". Новий рік жителі окупованого міста зустрінуть під дощем і з +8-градусною температурою повітря.

У Херсоні також буде домінувати плюсова температура найближчі чотири тижні. "Найгарячішими" датами стануть 25, 27 і 28 грудня, коли очікується +10... +13 градусів. На Новий рік прогнозують дощ і +5 градусів, а на Різдво - опади та +1 градус. Дощі та мокрий сніг очікуються в цей період майже щодня.

У Луганську з Дня святого Миколая почнеться зниження температури аж до -9 градусів вдень (24 грудня), після чого стовпчики термометрів різко підскочать до +2 градусів вже 25-го числа. Далі до Нового року прогнозуються невеликі "плюси" та 0...-1 градус у денний час. Після початку 2021 року температура буде незначно коливатися між -4... 0 градусів вдень, але нічні морози залишаться. На Різдво прогнозується невеликий сніг та близько нуля градусів. З 5 по 13 січня йтиме сніг.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом синоптиків незабаром в Україну повернуться морози, проте лютий холод накриє не всі регіони.