15 цікавих фактів про книги, про які ви дізнаєтеся вперше

Перші книги, судячи з археологічних знахідок, з'явилися понад дві тисячі років тому. Вони були виготовлені з дерева і воску.

Разом з тип, існує ще більш давня книга - рукопис Прісса. Їй близько п'яти тисяч років. Вона написана на папірусі.

Всього на Землі близько 130 мільйонів книг. Мається на увазі кількість творів усіх видів, а не примірників самих книг.

Найтаємничіша книга - рукопис Войнича. Цей середньовічний манускрипт, судячи з усього, що описує якісь рослини, дотепер не розшифрований. Він написаний неіснуючою мовою, і рослин таких на Землі теж, до речі, немає. Досі киплять суперечки про походження книги, і версії висуваються найрізноманітніші.

Книга Льюїса Керролла "Аліса в Країні чудес" заборонена в Китаї. Все через наявність в ній тварин, які розмовляють.

"Лестерський кодекс" за авторством Леонардо да Вінчі - одна з найдорожчих у світі книг. Вона була продана Біллу Гейтсу на аукціоні за фантастичну суму у 24 мільйони доларів. Цікавий той факт, що книга написана дзеркально, тобто необхідно озброїтися дзеркалом, щоб її прочитати.

У бібліотеці знаменитого Гарварду є чотири "унікальні" книги. Їх "фішка" в тому, що вони написані на пергаменті з людської шкіри.

Багато хто знає "Казки тисячі і однієї ночі". Але мало хто в курсі, що в початковій версії цих казок Аладін був не арабом, а китайцем.

У книгах Шекспіра слово " любов "зустрічається майже рівно в десять разів частіше, ніж слово"ненависть".

У "Подорожі Гуллівера" деякі закони небесної механіки, зокрема, розміри супутників Марса та особливості їх обертання навколо материнської планети були описані за добру сотню років до того, як те ж саме заявили астрономи. Ось такий таємничий факт.

За весь час існування друкованої справи в усьому світі було видано близько двох мільярдів книг.

У "Робінзона Крузо" є продовження. У ньому описано пригода того ж головного героя, який терпить чергову корабельну аварію, в результаті чого виявляється змушений довгі місяці добиратися додому сушею, зокрема, по території Росії.

Найплідніший у світі автор - Барбара Картленд, яка публікувала в середньому по два нових романи на місяць.

Найпопулярніша книга в світі - Біблія. Друга за популярністю - збірка цитат Мао Цзедуна (завдяки популярності в Китаї), а третя - Володар Перснів.

Першим літературним романом вважається японська "Повість про Ґендзі", написана більше ніж тисяча років тому.