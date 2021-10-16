16 жовтня не дивіться в дзеркало і відмовтеся від великих покупок: що не можна робити сьогодні

Як свідчать церковні перекази, Діонісій, відправившись до Єгипту вивчати астрономію, дорогою став свідком сонячного затемнення в момент розп'яття Ісуса Христа. Вже по поверненню назад в Афіни, увійшовши до органів влади, він був присутній на проповіді апостола Павла, увірував у Бога і прийняв християнство.

Три роки він провів біля апостола, потім був висвячений на єпископа Афінського.

У 57 році в Єрусалимі Діонісій був присутній при похованні Діви Марії.

Ареопагіт подорожував Європою та проповідував християнство. На місці майбутнього Парижа був схоплений і кинутий в темницю. Проповідника мучили та змушували зректися Віри, але Діонісій стерпів тортури, і близько 96 року був обезголовлений за наказом місцевого правителя Сісінія.

За легендою, обезголовлене тіло священномученика встало і, взявши в руки свою голову, попрямувало до місця, де знаходилася християнська церква.

16 жовтня День ангела відзначають Амвросій, Денис, Павло, Петро.

Традиції цього дня

На землях України здавна вірили, що 16 жовтня на Дениса Позимнього, коли починаються холоди, на білий світ виходить нечисть та осінні лихоманки в пошуках жертв. Так, вважалося, що якщо захворіти в цю пору, то недуга може перерости на хронічну.

Тому для боротьби з лихоманкою використовували осикову кору, яку слід було носити з собою - вона була захистом і від хвороб, і від пристріту.

Також проти пристріту і будь-якого іншого наклепу наші пращури використовували цибулю, часник, редьку і сіль - говорили, що сіль і редька виїдають всі злі слова, написані на папері, а запах часнику і цибулі лякає нечисту силу.

Що заборонено робити сьогодні

Позаяк на Дениса Позимнього особливо побоювалися пристріту, важливою забороною було дивитися в дзеркало на зображення в цей день - вважалося, що в іншому випадку можна накликати на себе біду і серйозні невдачі.

Також не слід підбирати гроші на дорозі, якщо раптом їх помітите, а інакше можна позбутися достатку і влізти в борги.

Ще одним табу вважалися великі покупки - такі рекомендували перенести на інший день, інакше придбання не прослужить довгий час і не принесе радості його власникові.

Прикмети 16 жовтня