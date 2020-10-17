17 жовтня - небезпечний день: що дозволено, а що заборонено робити в цю дату

Яке сьогодні свято. В цей день, 17 жовтня православні вшановують пам'ять Єрофея, який є першим Афінським єпископом і учнем апостола Павла. Єрофей - член ради старійшин Ареопагу. Його обернув в християнство апостол Павло. Після цього він став першим Афінським єпископом.

У цей день іменини святкують: Василь, Вероніка, Володимир, Павло, Дмитро, Михайло, Микола, Петро, Степан, Тихон, Яків.

Святої Єрофей вважався захисником лісу (фото: vsadu.ru)

Народні прикмети на 17 жовтня

Після Єрофея лісовики перестають ходити по лісі і з'являються тільки навесні. Але в цей день вони буянять, ламають дерева, розривають землю, заганяють звірів в нори.

На Єрофея зазвичай випадає перший сніг. Завжди вважалося, що після свята завжди приходить холод.

Звичайно, люди в селах з літа настоювали горілку на лугових травах і першу пробу знімали з приходом перших холодів. Саме тому горілку іноді називали єрофеічем.

Вважалося, що святий Єрофей захисник лісу і оберігає людей від усякої нечисті.

День вважається непередбачуваним і небезпечним. Тому слід дотримуватися обережності в усьому, особливо на дорогах, як водіям, так і пішоходам.

Що не можна робити в цей день

Категорично заборонялося ходити цього дня до лісу - там гуляла нечиста сила.

Небажано в цю дату гуляти весілля - шлюб буде нещасливим.

Краще в цей день не пити алкоголь і не приймати ліків.

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