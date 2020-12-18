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18 грудня - Саввин день: що обов'язково потрібно зробити для вдачі, прикмети

Новость на русском → П'ятниця 18 грудня 2020 05:59
18 грудня - Саввин день: що обов'язково потрібно зробити для вдачі, прикмети У цей день можна привернути удачу та достаток (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

18 грудня православні вшановують пам'ять преподобного Савви Освяченого (439 - 532 роки життя), який прославився створенням богослужбового і монастирського Єрусалимського статуту, а також заснував декілька монастирів і лавр. В народі свято називають Саввин день, який має свої традиції і суворі заборони.

Сава народився в Каппадокії в благочестивій християнській родині, і вже з восьми років жив у монастирі святої Флавианы. Хлопчик швидко оволодів наукою грамоти і вивчив Святе Письмо. У 17-річному віці він постригся в ченці і через деякий час слава про благочестивом Саві широко розійшлася по регіону. За церковними переказами, він молився і творив чудеса.

Сава подорожував, був відлюдником, і біля печери, в якій він жив, незабаром утворилася громада і був побудований храм, який згодом назвали Велкою лаврою преподобного Сави Освяченого.

Святий склав перше правило чернечого богослужбового статуту (Єрусалимський Типікон). Він був введений в обителях всієї Палестини, звідки поширився по всьому Православному Сході, а на українських землях у широкому вжитку з'явився з часу митрополита Київського Кипріана.

Традиції та повір'я в Саввин день

Згідно народними традиціям, в Саввин день відкладалися усі домашні роботи, так що господині 18 грудня не працювали.

Сувора заборона стосувалася миття голови вагітним - це вважалося поганою прикметою і обіцяло хвороби і біди порушниці правила.

Ще одне табу відносилося до власників коней - їм не можна сваритися в цей день, інакше з твариною могло статися нещастя.

На Саву тривав пост, і головними стравами на столі були пироги, борщ, яблука і капуста.

Щоб закликати удачу та достаток, під подушку клали монети - ця традиція схожа з подарунками на велике релігійне свято День святого Миколая Чудотворця, який зазначається на наступний день 19 грудня.

Головні прикмети на Саввин день

  • Якщо в Саввин день в печі вогонь червоного кольору - значить чекай сильну бурю;
  • Якщо ж з комина хати валить сильний дим, то незабаром господарі можуть зіткнутися з бідою;
  • Якщо білки в цей день залишають свої гнізда і спускаються з дерев на землю, то погода потеплішає;
  • Якщо на Саву пухкий сніг починає танути - на днях буде відлига

Іменини в цей день святкують – Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.

Як ми раніше писали, синоптики оновили прогноз погоди на День святого Миколая.

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